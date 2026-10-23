Nepřehlédnutelným kouskem veletrhu Future Forces Forum byl jejich svítivě oranžový dron Taron. Ukrajinský odborný web Mlitarnyj ho designem srovnává s ruskými šáhedy, které už bezmála pět let ve velkém útočí na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu.
V českém provedení jde spíš o šáhedky než šáhedy. Zatímco ruské kamikaze drony mají dolet až tisíc kilometrů, u Tarona je to jen 70 kilometrů. Ve vzduchu vydrží třicet minut, maximální letová výška je 1 500 metrů. „Podobné drony se používají k výcviku posádek protivzdušné obrany,“ konstatuje Mlitarnyj.
Čtyři metry dlouhá česká střela s plochou dráhou letu Narwhal se odpaluje ze země, dosahuje rychlosti kolem 750 kilometrů v hodině a dolet má přes 600 kilometrů.