Nemyslíš, zaplatíš! Každý dvacátý řidič se v autě nepřipoutá

15:14 , aktualizováno 15:14

Při tragické nehodě na okraji Jeseníku narazil v neděli vůz se třemi lidmi do stromu. Mladý řidič a spolujezdec na místě zemřeli, dívka s těžkými zraněními skončila v nemocnici. „Z doposud nezjištěných příčin přejel do protisměru a čelně narazil do stromu,“ popsala nehodu jesenická policejní mluvčí Tereza Neubauerová. Podle všeho nemusel být výsledek střetu tak tragický. Stačila maličkost, připoutat se.