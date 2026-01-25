Černá stavba je taková, která vznikla bez potřebného povolení nebo v rozporu s ním. Podle nového stavebního zákona čelí tvrdým sankcím, včetně až dvoumilionových pokut (pokud jde o podnikatele nebo právnickou osobu až čtyři miliony korun). A často musí stavbu odstranit na vlastní náklady. Také zpětná legalizace by měla být mnohem obtížnější. Řízení o odstranění může být zahájeno i po letech a sankce uložit i zpětně.
Kupující dnes kontrolují víc než kdy dřív. A banky také. Před prodejem proto radíme případné černé stavby legalizovat.