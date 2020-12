Kafe v pytlíku? To je moc i na Hamáčka. Na vládě chce probrat změnu

„Tohle se prostě ministerstvu zdravotnictví nepovedlo. Je potřeba to opravit. V pondělí na vládě si k tomu řekneme víc. Musí se to vyjasnit,“ řekl pro CNN Prima NEWS Hamáček. „Kafe v pytlíku je vrchol absurdity,“ dodal.

Podniky se s novým nařízením potýkají různě. V pátek se na internetu objevila fotografie znázorňující kelímek kávy zabalený do pytlíku. Některé provozovny naopak na víčko kelímku balí nálepku s upozorněním, že nápoj není určen k okamžité konzumaci mimo kavárnu. „Na důvody se ptejte vlády, my to nechápeme!“ píše se na nálepce.

Jan Kordovský @korda Já přijít ráno do práce a muset lepit 500 takovejch nálepek, vyrážím do ulic. https://t.co/34fmUDjbal oblíbit odpovědět

Originálně si s nařízením poradilo Cafe Prostoru v Praze. Před kavárnou se objevilo auto, ve kterém si lidé mohou kávu objednat. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného se opatření totiž nevztahuje na prodej přes okénko do auta.

Tomáš Prouza @ProuzaTomas Jak že se to říká? Že politik nesmí být směšný? Takto se s pravidlem ministra Blatného, že kávu s sebou nesmíte pěšky, ale z auta ano, vypořádalo Café Prostoru v pražských Dejvicích. Sdílejte, než to zakážou! (foto IG @udalostipraha) https://t.co/dTzIuyUT0Q https://t.co/d6jXJ3dJdL oblíbit odpovědět

Blatný v pátek uvedl, že cílem je to, aby se lidé neprocházeli po ulicích či vánočních trzích s kelímky s nápoji či jídlem. „Cílem je, abychom nechodili po vánočních trzích a po ulicích s kelímky a jídlem,“ řekl na dotaz novinářů Blatný.

Zdůvodnil to tím, že restaurace takto prodávaly nápoje, které by se jinak prodávaly ve stáncích například na vánočních trzích. Konzumace občerstvení na trzích je ale zakázána.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v pátek Radiožurnálu řekl, že není zakázáno prodávat kávu nebo čaj z okénka, není ale možné si to vzít a vypít na místě.

„Definitivně je to tak, pokud si někdo koupí něco v okénku, a je úplně jedno jestli třeba pivo v pet lahvi nebo kávu v kelímku, a vezme si to do auta nebo domů do tašky, bez problému si to může koupit. Jediné, co není možné, je to, aby si to koupil a začal to okamžitě konzumovat,“ řekl Havlíček. Vzít a odnést kávu třeba do kanceláře podle něj možné je.



„Tohle už je moc“

Jenže současné nařízení je podle Hamáčka nesmyslné. „Když si můžu koupit plechovku coly, tak to mi asi taky nikdo nezabrání, abych ji vypil na ulici. Chápu, že primární boj byl proti tomu, aby se lidé shlukovali u okýnek a popíjeli alkoholické nápoje. Ale tohle už je moc. Podkopává to úsilí vlády, lidé se tomu smějou,“ připustil šéf Ústředního krizového štábu.



Lidé si ze současného nařízení začali utahovat. Vzniklo hned několik vtipných koláží, na internetu je také hastag pytlikgate.

Ministr Blatný již dříve uvedl, že cílem opatření bylo omezit konzumaci alkoholu na veřejnosti. Vláda ve čtvrtek ale nejprve omylem zakázala provozovnám stravovacích služeb veškerý prodej rozlévaných a na místě připravovaných nápojů k okamžité konzumaci.

Podle ministerstva vnitra šlo ale o tiskovou chybu, kterou napravilo. Na webu kabinetu se následně objevila odlišná verze usnesení, která doplnila další část věty u příslušného zákazu. Ten má platit v případě „prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory, např. výdejové okénko“. Jen přes okénka mohou podle aktuálních pravidel restaurace prodávat od 20:00 do 05:59.

Kritizované usnesení do čtvrtka zakazovalo „prodej alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory“. Čtvrteční opravená verze usnesení vlády hovoří o rozlévaných nebo na místě připravovaných nápojích k okamžité konzumaci a nespecifikuje, že by se mělo jednat pouze o alkoholické nápoje.