Vláda neposlala sto milionů na vyčištění pozemků kolem vrbětického skladu

Satisfakce pro pět stovek vlastníků pozemků okolo muničního areálu ve Vrběticích mohla přijít už loni v létě, zjistil portál Seznam Zprávy. Ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka tehdy navrhovalo, aby vláda poslala Zlínskému kraji dotaci sto milionů korun, za tyto peníze měl kraj vysoutěžit vyčištění pozemků soukromých vlastníků.

Vláda měla projednání tohoto návrhu podle zjištění portálu na programu 17. srpna, jenže materiál byl stažen. Peníze do Zlínského kraje nedorazily a majitelé ani po letech nemohou své pozemky bezpečně využívat.

Po výbuchu ve Vrběticích sice armáda šest let sbírala a čistila rozmetanou munici a její úlomky, okolí však bezpečné stále není. Ministerstvo obrany se nyní stará jen o území přímo uvnitř bývalého muničního areálu, který je oplocen.

Výbuch uskladněné munice mohl materiál zarýt až půl metru pod zem, což znamená, že na zasažených polích nejde bez provedení hloubkového pyrotechnického průzkumu bezpečně orat a v lesích zase kácet.

Ministři se obviňují navzájem

Kdo, za neschválení dotace kraji může, si nyní politici přehazují jako horkou bramboru.

Portál uvedl, že stomilionová dotace se podle ministerstva vnitra nezdála ministryni financí Aleně Schillerové. „Na základě nesouhlasu Ministerstva financí nebylo k tomuto materiálu přijato žádné usnesení a byl stažen z projednávání,“ uvedla pro portál mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Stejnou informaci dostal podle portálu i tehdejší hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. „Já jsem na té vládě neseděl, ale údajně ministryně Schillerová a ministr obrany Lubomír Metnar řekli ne. Že by to prý znamenalo dávat peníze někam jinam, že se o to armáda postará. Tím pádem to spadlo ze stolu,“ řekl Čunek Seznam Zprávám.

Postihla ministry kolektivní amnézie?

Ministr obrany Lubomír Metnar si už prý nevzpomíná na to, zda tvrdil, že se o průzkum postará armáda, uvedl pro portál jeho mluvčí Jan Pejšek.

Odpovědnost za rozhodnutí odmítlo i ministerstvo financí a odkázalo se na premiéra Andreje Babiše. „Uvedený materiál nebyl z programu jednání vlády stažen z podnětu Ministerstva financí. O zařazení či vyřazení bodu z jednání rozhoduje předseda vlády,“ reagoval tiskový odbor ministerstva. Schillerová pak ještě dodala, že ministerstvo financí k materiálu uplatnilo své připomínky, což je standardní postup.



Dosud obdrželi obyvatelé zasažených obcí pouze odškodnění 3 100 korun jako náhradu za evakuaci po explozích. Obce sousedící s bývalým muničním areálem ve Vrběticích a jejich obyvatelé se však po letech rozhodli spojit a postupovat v případě vymáhání odškodného společně.

Minulý týden nastínili své požadavky ministerstvům vnitra i financí. Kolik přesně od státu chtějí, zástupci vlastníků ještě nezveřejnili. Podle portálu půjde zřejmě o stovky milionů korun, v souvislosti s odškodněním škod na majetku podali dosud obyvatelé 136 žádostí. Jedním z požadavků je však právě vyčistění pozemků.