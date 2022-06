Nájem za psa je nelegální, problém bývají kočky, říká ke kauze Vejprty právník

Je podle vás postup vejprtské radnice, která chce u nových smluv účtovat každý vyšší nájemné za kočky a psy v bytech, legální?

Pokud chov zvířat v nájemních bytech zvyšuje náklady společných částí domu, tak je to nájemník povinný pronajímateli uhradit. Mělo by to fungovat tak, že když se zvýší náklady, uplatňují se vůči nájemníkovi ve skutečné částce. Chtít peníze za to, že někdo má v bytě zvíře, které dělá nepořádek, je legitimní. Paušální částkou to ale není úplně legální postup.

A jak by podle vás měli postupovat?

Pokud bude potřeba uklízet třeba psí exkrementy okolo či uvnitř domu, mají se vzít skutečné náklady a rozpočítat mezi byty, ve kterých obyvatelé chovají psy. Těžko se dá zjistit, po kom konkrétně exkrementy jsou.

Štěpán Smoleja Pracuje ve společnosti UlovDomov.cz, která se zabývá správou a pronájmy nemovitostí.

Je vedoucím právního oddělení.

Vedení zmíněné obce chce poplatky i po nájemcích, kteří mají kočky. Argumentují, že se z bytů ozývají zvuky při mrouskání a je cítit zápach.

Tohle nejde, zde vstupují jiná práva a povinnosti. Zvíře nesmí stěžovat ostatním nájemníkům užívání nemovitosti. Povinností je, aby se zvíře svého chování zdrželo. Což je v praxi obtížně řešitelné. Zažil jsem, že vyšel rozsudek, aby se pes zdržel štěkání.

Řešil jsem to s kolegou exekutorem z exekučního úřadu, a ten mi říkal, že takovou exekuci je velmi obtížné naplnit, zejména technicky. Jedná se o to, že exekutor přijde do bytu, zjistí, že pes v daném okamžiku neštěká, tak je exekuce skončena a musí se celé kolečko opakovat.

Právo a vykonatelnost práva je tam v rozporu. Mohlo by z toho vycházet, že pokud by šlo o konstantní porušování, kdy majitel svého psa vůbec nezvládá a ten neustále štěká a toto jeho chování by výrazně nepřiměřeně obyvatelům domu ztěžovalo soužití, mohl by to teoreticky být důvod pro vypovězení smlouvy.

Když radnice bude požadovat měsíční poplatek za kočku či psa v bytě, mohou to nájemníci právně napadnout?

Mohlo by to být bezdůvodné obohacení. Pokud by to chtěli jako paušální částku za zvíře, je to v rozporu se zákonným postupem a v takovém případě by to mohlo být bezdůvodné obohacení. Nájemníci by pak mohli chtít peníze zpět.

Setkáváte se při své praxi s tím, že by zvířata ničila vybavení bytů?

Skoro pořád. Jsou to zvířata. Největším problémem jsou ale kočky, protože škrábou nábytek. Dochází k tomu, že pokud je nábytek zničený, a nájemníci nejsou schopni vrátit byt v původním stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení, musí koupit stejnou věc, která je v místě a čase za stejnou cenu.

Například za zničení desetiletého gauče je potřeba jej nahradit podobným gaučem - ne novým, ale odpovídajícím věku toho původního. To se stává často.

Stěžují si vám majitelé, že sotva se někdo nastěhoval, už zvířata něco zničila?

Jde o to, že UlovDomov funguje na bázi, že si byt pronajme. Pronajímatel může a nemusí, podle nastavení smlouvy, dostávat reporty z průběžných kontrol. Proto se takové věci dají odhalit v průběhu kontrol, ta první bývá zhruba po jednom až dvou měsících. Obecně nejvíc problémů se řeší v okamžiku ukončení nájmu.

Takže chodíte na pravidelné kontroly s tím, že nájemník vždy dopředu ví, že dorazíte?

Přesně tak to funguje.

Setkáváte se hodně i s tím, že majitelé nechtějí v bytě zvířata?

Velice často. Nejčastější požadavky na smlouvy jsou zákaz zvířat a kouření. Procentuálně to neumím říct, ale bývá to nejčastější požadavek.

Jenže podle občanského zákoníku majitel nemůže zakázat zvíře v bytě. Jak to pak řešíte?

V UlovDomov tyto situace řešíme vždy individuálně, přičemž se snažíme najít rozumný kompromis mezi všemi stranami, například zvýšením kauce.

Zabírá na majitele, že klasická kauce je například deset tisíc a vy navrhnete oběma stranám, že kvůli zvířeti se zvýší třeba na patnáct nebo dvacet tisíc, a oni pak souhlasí?

V drtivé většině ano. Pokud nejsou v průběhu problémy a sousedi si na nic nestěžují, tak majitele jen zajímá, aby dostával peníze a na konci dostal byt v původním stavu. Když majiteli sdělíme, že si nájemce vzal s sebou psa, ale my ručíme za to, že na konci bude byt v původním stavu, jsou s tím v drtivé většině smíření.

Myslíte si, že by měl zájemce o bydlení uvést, že má kočku nebo psa, nebo by to měl zamlčet a zvíře si pak dovézt?

Vezmu to obecně a ne na UlovDomov, u nás je to speciální vztah. Pokud jde o vztah jen mezi pronajímatelem a nájemcem, nemusí o tom být pronajímatel informován. Nemusí vědět, že tam zvíře je - do okamžiku, kdy začnou problémy. Nedokážu odpovědět na to, jestli by to měl člověk zamlčet, nebo ne, ale obecně nemá pronajímatel nárok o tom vědět.

Může si dát do smlouvy, že o tom chce vědět, to je jedna věc, ale pokud je to obyčejná nájemní smlouva, v takovém případě tam takové ustanovení většinou není a pronajímatel nemá nárok na tuto informaci.