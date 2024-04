„Potopí“ Kaderku spojenec? Obviněný Flégl by mohl spolupracovat s policií

Případ je na začátku. Oběma však hrozí až desetileté vězení. A podle dobře informovaného zdroje MF DNES z prostředí sportovních svazů se spekuluje, že by Flégl mohl usilovat o status takzvaného spolupracujícího obviněného. V takovém případě by měl naději na výrazně nižší trest, musel by však „potopit“ svého dlouholetého spojence Kaderku. Ten Fléglovi podle policejního obvinění roky přihrával svazové miliony na pořádání turnajů.