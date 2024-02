S pouty na rukou. Ivo Kaderka skrývá pod kapucí tvář na chodbě Obvodního soudu pro Prahu 7, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby. | foto: ČTK

Šestadvacet let je Český tenisový svaz (ČTS) pod vládou jednoho muže, prezidenta Iva Kaderky. Zkraje týdne se však jeho moc v tuzemském sportu začala drolit. V úterý Kaderku a další čtyři lidi detektivové NCOZ obvinili v dotační kauze, která se týká rozdělování státních peněz, jež do tenisu proudí. A včera ho soud, spolu s jeho blízkým spojencem, členem dozorčí rady tenisového svazu Vojtěchem Fléglem, poslal do vazby.