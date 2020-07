Stát se musí omluvit Peroutkově vnučce za Zemanův výrok, rozhodl soud

Spor se týkal Zemanových výroků, které zazněly v lednu 2015 na konferenci k výročí konce holokaustu. Prezident mimo jiné tvrdil, že Peroutka napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Později na tiskové konferenci uvedl, že zmíněný článek viděl na vlastní oči. Hradu se však text v archivech nepodařilo nalézt, podle historiků neexistuje.

Výrok o tom, že Peroutka je autorem článku, byl podle soudu nepravdivý. „Pro odvolací soud je jednoznačné, že je to výrok, který je objektivně způsobilý neoprávněně zasáhnout do osobnostních práv pana Ferdinanda Peroutky. Jestliže je takový výrok někomu připisován, není to spravedlivé, není to férové, je to dehonestující a Česká republika se musí za svého prezidenta omluvit,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad.



Další Zemanovy výroky o Peroutkovi označil Novosad za hodnotící soudy, na které měl prezident nárok v rámci svobody slova.

Kaslová původně zažalovala prezidentskou kancelář a justice jí právo na omluvu částečně přiznala. Po zásahu Nejvyššího soudu však žena musela žalobu přesměrovat na ministerstvo financí. Obvodní soud pro Prahu 1 pak loni tuto žalobu zamítl, podle něj projev hlavy státu nemůže být nesprávným úředním postupem, za který nese odpovědnost stát.

„Zkoumání a bazírování soudu prvního stupně, jaké konkrétní normy prezident porušil, je naprosto zbytečné, nemístné, neodpovídá soudní praxi a právní doktríně,“ podotkl Novosad.

Odvolací soud zároveň stanovil, že žádná ze stran sporu, a tedy ani prezident Zeman jako jeho vedlejší účastník, nemá nárok na náhradu soudních nákladů.

Peroutkova vnučka Kaslová se kvůli výrokům prezidenta Zemana obrátí ještě na Nejvyšší soud. Od státu chce omluvu za všechny pronesené výroky.