Vypadá to, jako by se všichni domluvili: obvinění v kauze Motol – z uplácení či podplácení – všichni vypovídají, že korupci organizoval náměstek ředitele Pavel Budinský a jim nezbylo než uplácet, protože jinak by přišli o zakázky. Právě na něj hází vinu i ředitel největšího českého špitálu Miloslav Ludvík, který je také obviněn, ve vazbě a vypovídá, že o žádné korupci ani netušil.