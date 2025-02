Soud rozhoduje o vazbách v kauze Motol. Policie přivedla Ludvíka, dorazil i Jansta

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) informovala, že v kauze je 18 obviněných a na čtyři z nich podala evropská pověřená žalobkyně návrh na vzetí do vazby. Při příchodu k soudu se novináři Miloslava Ludvíka zeptali, zda se cítí vinen. Bývalý ředitel motolské nemocnice nesouhlasně zakroutil hlavou.

Kromě už odvolaného ředitele motolské nemocnice Ludvíka jde například i o jeho náměstka Pavel Budinského nebo lobbistu a advokáta Miroslava Janstu Ostatní zadržení budou propuštěni, uvedla v úterý večer policie.

O vzetí do vazby rozhoduje na základě návrhu státního zástupce soud, v motolské kauze to je Obvodní soud pro Prahu 5, tedy na Praze, kde sídlí motolská nemocnice. Návrhy musí být podány do 48 hodin od zadržení, proto o nich soud musí rozhodnout ještě ve středu.

Soudce musí obviněného člověka vyslechnout a do 24 hodin od doručení návrhu státního zástupce rozhodnout buď o propuštění na svobodu, anebo o vzetí do vazby.

V úvahu připadá vazba kvůli hrozícímu ovlivňování svědků, případně vazba kvůli možnému útěku anebo kvůli opakování trestné činnosti. Proti rozhodnutí o vzetí do vazby si obviněný může podat stížnost, která ale nemá odkladný účinek.