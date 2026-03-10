Ludvík může večer opustit dům i cestovat. Soud vyhověl jeho stížnosti

  16:18
Bývalý ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík může znovu vycestovat do zahraničí nebo opustit svůj dům v nočních hodinách. Městský soud v Praze vyhověl jeho stížnosti na podmínky propuštění z vazby. Ty stanovil Obvodní soud pro Prahu 5, teď o nich bude muset rozhodnout znovu. Ludvík je jedním z hlavních obviněných v korupční kauze Motol.
Praha 6.6.2025 Soud Bývalý šéf Motola Ludvík. Kauza Motol.

Praha 6.6.2025 Soud Bývalý šéf Motola Ludvík. Kauza Motol. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík viněný z korupce hovoří s...
Obvodní soud pro Prahu 5 se zabývá žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice...
Korupční kauza Motol. Bývalý náměstek Motola Pavel Budinský u soudu. (18....
Advokát Miroslav Jansta přišel v doprovodu policie k soudu. Ten rozhodne, zda...
O rozhodnutí Městského soudu v Praze informoval server iRozhlas.cz.

Ludvík strávil ve vazbě necelý rok. Soud jej na konci ledna propustil, ale s přísnými podmínkami. Exšéf nemocnice dostal zákaz vycházek mezi devátou hodinou večer a sedmou hodinou ráno, zákaz vycestování do zahraničí a musí se také pravidelně hlásit u probačního úředníka.

Ludvík proti těmto podmínkám podal stížnost k městskému soudu, který mu podle serveru vyhověl. „Městský soud v Praze na podkladě naší stížnosti zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5, kterým se pan doktor Ludvík propustil na svobodu a současně se stanovily náhrady,“ řekla Ludvíkova advokátka Simona Kadlecová.

Ve vazbě mě nezlomili, tvrdí bývalý šéf Motola Ludvík. Popsal, jak přišel o zub

Soud podle advokátky označil rozhodnutí za nedostatečně odůvodněné, nepřezkoumatelné a fakticky nezákonné. Obvodní soud pro Prahu 5 tak bude podle Kadlecové muset ve věci rozhodnout znovu. „To znamená, že v tuhle chvíli pan doktor Ludvík zůstává na svobodě, ale v podstatě neplatí žádné z těch omezení, které mu Obvodní soud pro Prahu 5 uložil,“ řekla Kadlecová.

Také Ludvík serveru potvrdil, že nyní žádné omezení nemá. „Ale říkám ,v tuhle chvíli’, protože ten soud bude muset zjevně ještě jednou rozhodnout,“ uvedl. Mluvčí Městského soudu Kateřina Eliášová rozhodnutí odmítla komentovat s tím, že úkony jsou neveřejné.

Domy, auta i hodinky. Policisté v kauze Motol obstavili majetek už za 230 milionů

Z funkce šéfa FN Motol loni Ludvíka odvolal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek kvůli obvinění z korupce v rozsáhlé úplatkářské kauze. Kromě Ludvíka je stíhaný také jeho bývalý náměstek Pavel Budinský.

Z trestných činů, dotačního podvodu, praní špinavých peněz nebo z poškození finančních zájmů EU bylo obviněno celkem 18 lidí. Ludvík a Budínský se podle policie nechali uplácet od různých dodavatelů, kteří zajišťovali stavební zakázky, řemeslnické práce či úklidové služby.

Dotační podvody s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.

