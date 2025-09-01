Potkáváme se ve vaší kanceláři Na Homolce. Jak zvládáte být ředitelem dvou nemocnic?
Začátky byly složitější, ale já se každý den v každé nemocnici minimálně jednou objevím. Nechci, aby tím jakákoliv nemocnice trpěla, takže je opouštím s tím, že jsou všechny dokumenty podepsané, všechno má být vyřízené. V pátek si někdy nechávám úmyslně trochu volnější program, abychom to v žádném případě nepřetáhli přes víkend.
Obě nemocnice řeší velké množství projektů, zejména Motol. Když to řeknu lidově, termínově trochu tečeme. Tam je opravdu každý den drahý. Spousta záležitostí a podpisů se dělá v poslední den. To já nemám ze své povahy rád, vždycky tlačím na své kolegy, že na poslední chvíli se věci řešit nemají. Od června jsem neměl žádnou dlouhodobější dovolenou, abychom ty resty, které se nakumulovaly zejména v Motole, mohli řešit okamžitě a aby podpisy neměly absolutně žádné zpoždění.
Spojení nemocnice Na Homolce a Motola? O tom se mluví už 20 let. Jsme blízko sebe. Nabízí se to.