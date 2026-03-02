Kauza Motol: jak drahá vila zakotvila u tchyně. Zmizela tak z dosahu policie

Slavný a úspěšný. Budinský s cenou Gentleman ČR na Pražském hradě v roce 2017.

Václav Janouš
Od počátku vyšetřování obří korupce v největší české nemocnici v Motole kriminalisté kroužili kolem honosné vily za desítky milionů korun, ve které bydlel exnáměstek Pavel Budinský. V objektu v anglickém stylu v Chrustenicích u Berouna udělali Budinskému také domovní prohlídku.

Dům je od počátku „dráždil“. Patřil totiž oficiálně Budinského manželce Zdeňce, která jej od svého manžela koupila za 28 milionů korun.

Dům policie neobstavila, nepodařilo se jí prokázat, že by jeho prodej měl nějakou souvislost s korupcí. Teď už na to, že by dům Budinského rodině obstavili a případně zabavili, ale mohou zapomenout. Budinská jej darovala své matce, a odklonila tak definitivně z dosahu kriminalistů.

Ačkoliv dům tak nyní patří jí, na tom, kdo v něm bude bydlet, starat se o něj a platit vše, se vůbec nic nezmění. Budinská si totiž ponechala doživotní právo bezplatného užívání nemovitosti.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.