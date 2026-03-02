Kauza Motol: jak drahá vila zakotvila u tchyně. Zmizela tak z dosahu policie

Dům je od počátku „dráždil“. Patřil totiž oficiálně Budinského manželce Zdeňce, která jej od svého manžela koupila za 28 milionů korun.
Dům policie neobstavila, nepodařilo se jí prokázat, že by jeho prodej měl nějakou souvislost s korupcí. Teď už na to, že by dům Budinského rodině obstavili a případně zabavili, ale mohou zapomenout. Budinská jej darovala své matce, a odklonila tak definitivně z dosahu kriminalistů.
Ačkoliv dům tak nyní patří jí, na tom, kdo v něm bude bydlet, starat se o něj a platit vše, se vůbec nic nezmění. Budinská si totiž ponechala doživotní právo bezplatného užívání nemovitosti.