Státní zástupce zastavil stíhání tří lidí v kauze těžby kamene v Lánech

„Dne 17. 8. 2020 státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ke stížnosti obviněných zrušil usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání tří fyzických osob. Důvodem tohoto postupu byla skutečnost, že policejním orgánem zvolený popis skutku a právní kvalifikace neodpovídal dosavadním skutkovým zjištěním,“ uvedl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý pro iDNES.cz.

Ve věci tak budou muset policisté rozhodnout znovu. „Po vyhodnocení všech relevantních skutečností tak bude muset policejní orgán ve věci znovu rozhodnout,“ dodal Malý.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu v dubnu obvinili šéfa lánské obory Miloše Baláka kvůli těžbě kamene v letním sídle prezidenta. Spolu s Babákem byli obviněni další dva lidé. Podle kriminalistů tajně vytěžili a odvezli kamene více, než oficiálně vykázali. V případě odsouzení jim hrozilo dva až osm let ve vězení.

„My jsme proti tomu podali stížnost. Předpokládám, že to bude z jejich strany ukončeno. Je to stále stejná zakázka. Je věc státního zastupitelství, že to administrativně rozšířili o další věc,“ řekl tehdy Aktuálně.cz Balák.



Podle zdrojů Aktuálně.cz policisté v případu argumentovali sérií důkazů, mimo jiné znaleckými posudky, podle kterých Balák vytěžil výrazně více kamene, než je uvedeno ve smlouvách o jeho prodeji. Lesní správa Lány je podle serveru uzavřela s kladenskou firmou Energie - stavební a báňská, která je spolu s Balákem stíhaná i v kauze týkající se zakázky na zpevnění vodní nádrže Klíčava.

Šéf lesní správy je totiž od roku 2017 stíhaný v kauze zmanipulování veřejné zakázky na opravy svahu u vodní nádrže Klíčava. Balák vinu dlouhodobě odmítá.



Prezidentův kancléř Vratislav Mynář loni v souvislosti s návrhem na obžalobu stíhaných uvedl, že chce ctít presumpci neviny a svého podřízeného Baláka neodvolá.

Lesní správa Lány se stará téměř o 5 800 hektarů státních pozemků. Většinu tvoří lesy, součástí je též lánská obora.