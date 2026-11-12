O vánoční kometě, Psí štěstí jménem Tlapka nebo O veliké řepě. To je jen pár titulů z nakladatelství Triton, ve kterých jsou ilustrace od Hany Bašové. Zjištění publikoval na síti X religionista Jakub Jahl, který pro iDNES.cz popsal, jak po Bašové pátral. „Bylo mi jasné, že Sofie Helfert bude pseudonym, a začali jsme pátrat, o koho by mohlo jít. Volal jsem několika lidem, kterým ilustruje knihy a začal jsem se ptát, jestli vědí, kdo to je. Podle všech to je nejmilejší bytůstka, se kterou se seznámili skrze kreslení, že jim dost pomáhá, a to i s výchovou dětí,“ popisoval.
Účel kreslení pohádek nikdy nebude znamenat, že je najednou hodná a chce pomáhat dětem. Za tím je úplně to samé, co dělali předtím.