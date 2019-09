TOP 09 žádá, ať si ministr kvůli kauze Koněv pozve ruského velvyslance

„Pro nás je to vyjádření skandální a nepřijatelné. Jsme zklamáni, že česká vláda pouze doporučila formu omluvy. Vyzýváme ministra zahraničí, aby si předvolal velvyslance Ruské federace a požadoval po něm omluvu a vysvětlení,“ uvedl po zasedání předsednictva TOP 09 Pospíšil.

„Vyjádření ministra kultury Ruské federace nepovažuji za vhodné. Myslím, že omluva by pomohla uklidnit situaci,“ uvedl minulý týden Petříček. V pondělí avizoval, že plánuje další kroky, neuvedl jaké.

„Myslím, že o osudu sochy maršála Koněva by měli rozhodnout obyvatelé Prahy 6, já osobně bych ji ve městě nechtěl. V každém případě by se Rusko mělo za výroky svého ministra kultury České republice omluvit,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.



O sochu sovětského maršála Koněva v Praze 6 se rozhořel spor poté, co ji při výročí invaze armád několika zemí do Československa někdo polil rudou barvou. Poté se radnice snažila sochu přikrýt a ohradit. Starosta Kolář chce nyní sochu přestěhovat, městská část o tom má jednat 12. září. Koněvova dcera v ruských médiích oznámila, že chce památník dopravit do Ruska