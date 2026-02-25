Pokračuje soud v kauze IKEM, vypovídat bude svědek z Pirkova okolí

  7:00
Ve středu pokračuje líčení v kauze Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM). Bývalý a dnes již zesnulý ředitel Michal Stiborek podle obžaloby se svými dvěma spolupracovníky Jiřím Malým a Petrem Raškou vydíral kardiochirurgy Jana Pirka a Ivana Netuku. Oba obžalovaní vinu odmítají. Ve středu je na programu výpověď Jiřího Froňka, přednosty Kliniky transplantační chirurgie IKEM.
Přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří Froněk. (5. prosince 2024)

Přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří Froněk. (5. prosince 2024)

Jan Pirk vypovídal před soudem v souvislosti s kauzou v prosinci a jednání ze strany obžalovaných označil za „největší šok a zklamání“. „Zanechal na mně a mé rodině stopy, ze kterých se vzpamatováváme dodnes,“ popsal v prosinci před soudem.

Podle obžaloby Malý Pirkovi vyhrožoval zveřejněním kompromitujících materiálů, které měly dokazovat například Pirkovo napojení na firmu, jež v minulosti do IKEM dodávala zdravotnické potřeby. Dokumenty byly falešné a podle obžaloby je nechal vyrobit druhý z obžalovaných Petr Raška.

Životní zklamání. Nespím, vypověděl poškozený Pirk v kauze vydírání v IKEM

Před soudem v listopadu minulého roku vypovídal také druhý údajně poškozený, Ivan Netuka. Kardiochirurg celou situaci popsal jako plán zastrašení. Netuka si tajně pořídil nahrávku, na které mu ředitel nemocnice Michal Stiborek za přítomnosti náměstka Malého říká, že „za ním stojí lidé, kteří pracují i fyzicky“.

Bývalý náměstek IKEM odmítl obžalobu, která ho viní z vydíraní kardiologů

Takové nařčení bývalý náměstek Malý odmítl už v říjnu minulého roku a označil Netuku za „inteligentního manipulátora“. Bývalý náměstek odmítl, že Netuku na nahrávce vydíral, šlo podle něj o schůzku k řešení problému s prošlým materiálem za 16 milionů korun. Upozornil také na to, že schůzka byla nahraná v roce 2021, trestní oznámení podal Netuka až v roce 2023. Jeho obhájce nahrávku také zpochybnil.

Podle Malého měl kardiochirurg za cíl zdiskreditovat vedení nemocnice. “Osobně si myslím, že celá tato kauza je bezprecedentním útokem pana Netuky, který chce ovládnout nemocnici,“ dodal. Malý dvacet pět let pracoval na své kariéře, která je teď podle jeho slov naprosto zničená. Případ podle něj poškodil i jeho rodinu, především nemocného bratra, který musí být pravidelně hospitalizován na psychiatrii.

Malý zároveň připomněl, že Netuka i Pirk jsou nejen lékaři, ale i velmi politicky exponované osoby. „Pan Netuka působí jako poradce premiéra Petra Fialy, pan Pirk je kromě kardiochirurga také senátorem za koalici SPOLU. Tudíž určitě nejsou bez poskvrny,“ řekl soudkyni. Pirk podle něj na půdě Senátu například vyvolal schůzi zdravotnického výboru o situaci v IKEM.

