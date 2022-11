Redla zbavila svéprávnosti soudkyně, jejíž manžel měl vazby na stejnou firmu

Podnikatel Michal Redl měl podle Seznam Zpráv od roku 2008 klid od starých případů. Jednalo se například o vyšetřování, kvůli nimž jako spolupracovník uprchlého Radovana Krejčíře mohl skončit na roky ve vězení.

Od trestního stíhání ho zachránila plzeňská soudkyně Vlasta Chaloupková, která jej kvůli duševní nemoci prohlásila za částečně nesvéprávného. O nesvéprávnosti začali mít policisté pochybnosti letos, když ho označili za hlavu organizované skupiny v kauze Dozimetr.

Pouhá shoda okolností, míní Chaloupka

Seznam Zprávy však v úterý upozornily na blízké vazby v okolí podnikatele a plzeňské soudkyně. Manžel soudkyně Bedřich Chaloupka podle serveru působil před čtrnácti lety jako konkurzní správce společnosti Technology Leasing. Za tunelování dané společnosti chtěli kriminalisté Redla poslat před soud.

Právě v daném roce ale přišel verdikt o částečné nesvéprávnosti. Podle serveru označil Chaloupka fakt, že verdikt jeho manželky, plzeňské soudkyně, stíhání znemožnil, za pouhou shodu okolností. „Obrovská náhoda,“ reagoval pro Seznam Zprávy bývalý konkurzní správce tunelované firmy na dotaz, jak se stalo, že on i manželka řešili ve stejné době právě Redlovy případy.

Chaloupka také řekl, že o tom slyší poprvé. Redl o nesvéprávnosti, kterou mu soudy před nedávnem vzaly, nechtěl podle serveru vůbec mluvit.

O nesvéprávnosti se doma nebavili

Manžel soudkyně Bedřich Chaloupka se dostal ke konkurzu Technology Leasing záhy po jejím bankrotu. Společnost zkrachovala podle policejního vyšetřování poté, co z ní Radovan Krejčíř s tehdy pětadvacetiletým Redlem vytáhli peníze pomocí fiktivních bankovních úvěrů.

Soud v roce 2003 určil konkurzního správce, který však vzápětí zemřel, a případ po něm dostal Chaloupka. Konkurz vedl dalších pět let. Chaloupka Seznam Zprávám v té souvislosti řekl, že se s Redlem osobně nezná.

„V Technology Leasing byl Krejčíř, to ano. To samozřejmě vím. Ale Redla jsem tam nikde neviděl,“ prohlásil Chaloupka. Podle něj se o Redlovi a jeho nesvéprávnosti nebavili ani doma s manželkou.

Bývalá Redlova soudkyně Vlasta Chaloupková, která až do odchodu do penze pracovala na opatrovnickém úseku Okresního soudu Plzeň–město, je už několik let v důchodu.

Seznam Zprávy se ji pokusily kontaktovat. Manžel Bedřich Chaloupka slíbil, že se manželky zeptá, zda má zájem odpovědět, avšak později se ozval, že si už na nic kolem Redla a řízení o nesvéprávnosti nepamatuje.

Server současně upozornil i na nesrovnalosti kolem Redlova bydliště. Redla, který žil celý život ve Zlíně, totiž soudil soud v Plzni. Podnikatel si totiž v roce 2008 přihlásil v Plzni bydliště a úředně se stal obyvatelem.

Příbuzní žádají soud o nesvéprávnost

Redl byl sice v době, kdy podle policie pomáhal Krejčířovi s úvěrovými podvody, zdravotně v pořádku, pak ale u něj podle lékařů propukly opakované stavy dlouhodobého smutku a těžké beznaděje.

V následujících letech pak plzeňský soud, ale již ne soudkyně Chaloupková, ale její kolegyně, Redlův stav pravidelně přezkoumávaly. Naposledy dokonce v květnu letošního roku, měsíc před Redlovým zatčením. A vždy s odkazem na znalecké posudky potvrdily, že se jeho stav nelepší.

Redlovu nesvéprávnost, která ho tak chránila před vězením a stíháním, ale kdy se také například nesměl bez svolení soudu oženit, koupit nemovitost a s penězi směl nakládat sám jen do částky 75 tisíc, na podzim zrušil nadřízený Krajský soud v Plzni.

Minulý týden Redlovi příbuzní podle České televize poslali soudu podnět, ať znovu svéprávnost omezí, a to rovnou na dalších pět let. Je pravděpodobné, že státní zastupitelství, které vyšetřování korupční kauzy v dopravním podniku dozoruje, tomu bude všemi prostředky bránit.