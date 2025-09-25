Moc jsem věřil lidem, říká Hlubuček a vinu odmítá. Odposlechy však hovoří jinak

Premium

Fotogalerie 16

Obžalovaní v kauze DOZIMETR. Na koláži zleva: Pavel Kos, Michal Redl a Petr Hlubuček. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej HanušPetr TopičMAFRA

Václav Janouš
  20:29
Exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček, jeden z obviněných v kauze rozkrádání zakázek pražského dopravního podniku (DPP), ve čtvrtek před soudem zvolil jednoduchou obhajobu: o ničem jsem nevěděl, úplatky jsem nebral, na ovlivňování zakázek jsem se nepodílel, moje vina je spíše morální – málo jsem si prověřoval lidi. Byl jsem zneužit a hlavní postava – bývalý ekonomický ředitel DPP Matej Augustín – byla „koněm“ TOP 09.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jenže: iDNES.cz měl možnost nahlédnout do výslechů a odposlechů, které policie má. Některé jsou v přímém rozporu s tím, co teď Hlubuček soudu tvrdí.

Úterý, 12. listopadu 2019 – Petr Hlubuček (tehdy STAN) posílá předsedovi dozorčí rady dopravního podniku Adamu Scheinherrovi (Praha sobě) SMS zprávu: „Chtěl bych tě poprosit, zda bys mohl dát do programu zasedání příští dozorčí rady dopravního podniku: Personální změny v představenstvu. Abychom tam příští týden mohli navolit toho Augustína. Díky Petr.“

Hlubučkovou výpovědí se do celé kauzy ještě hlouběji dostává TOP 09 a řeší se její role.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Amazon zaplatí 2,5 miliardy dolarů za urovnání žaloby ohledně služby Prime

Americký internetový obchod Amazon, založený a vlastněný třetím nejbohatším mužem planety Jeffem Bezosem, musí ve Spojených státech zaplatit 2,5 miliardy dolarů (zhruba 52 miliard Kč). Uživatele...

25. září 2025  20:29

Moc jsem věřil lidem, říká Hlubuček a vinu odmítá. Odposlechy však hovoří jinak

Premium

Exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček, jeden z obviněných v kauze rozkrádání zakázek pražského dopravního podniku (DPP), ve čtvrtek před soudem zvolil jednoduchou obhajobu: o ničem jsem...

25. září 2025  20:29

Šlachta podal trestní oznámení kvůli nemocničním zakázkám. Firma se brání

Společnost Omnimedics odmítá obvinění, které vůči ní vznesl senátor a předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta v souvislosti se zakázkami na dodávky dlouhodobé mechanické srdeční podpory v letech 2015...

25. září 2025  20:08

EU by mohla použít zmrazená ruská aktiva na podporu Ukrajiny, prosazuje Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prosazuje, aby Evropská unie použila zmrazená ruská aktiva k poskytnutí úvěru Ukrajině. Peníze by podle něj měly Kyjevu pomoci financovat jeho válečné úsilí. Šéf...

25. září 2025  20:03

Zákaz prodeje chipsů po osmé večer. Mnichov si po stížnostech došlápl na kiosky

V Mnichově se rozhodli řešit noční hluk a nepořádek v ulicích netradičním způsobem. Po osmé hodině večer zakázali v univerzitní čtvrti prodej brambůrků a od deseti hodin následně i piva. Rozhodnutí...

25. září 2025

Důchody, Green Deal, výdaje na obranu. Lídři se utkají v debatě CNN Prima News

O důchodech, Green Dealu či výdajích na obranu budou v předvolební debatě CNN Prima News diskutovat zástupci sedmi stran a hnutí kandidujících do Sněmovny. Hnutí ANO bude zastupoval Karel Havlíček,...

25. září 2025,  aktualizováno  19:55

Policie zná totožnost hazardéra z metra. Chlapci na spřáhle není ani patnáct let

Pražská policie vypátrala chlapce, který koncem srpna jezdil na spřáhle metra a následně utekl do tunelu. Jeho počínání tehdy zachytily kamery. Protože je mu méně než 15 let, nebudou vyšetřovatelé k...

25. září 2025  19:37

Úřad práce čeká do konce roku až 600 tisíc žádostí o novou dávku, řekl Jurečka

O novou dávku, která od 1. října nahradí čtyři příspěvky, by do konce roku mohlo požádat na 600 tisíc domácností. Pracovníci úřadu práce se nyní školí v přijímání žádostí, řekl ministr práce a...

25. září 2025  19:34

Rakousko přilákalo vědce z USA. Poděkujme Trumpovi, zní z akademie věd

Rakousko přilákalo na granty 25 podle něho špičkových vědců z amerických vysokých škol, na které dopadly škrty současné americké administrativy týkající se vysokých škol. Ve čtvrtek o tom informovala...

25. září 2025  19:09

Varšavě hrozí noční zákaz prodeje alkoholu ve večerkách a na benzinkách

Varšavu zřejmě čeká zavedení zákazu prodeje alkoholických nápojů ve večerkách a na čerpacích stanicích v nočních hodinách. Varšavský primátor Rafal Trzaskowski ve čtvrtek oznámil, že se na tom dohodl...

25. září 2025  19:07

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Čína digitálně upravila australský horor. Pár gayů na svatbě změnila na heteropár

Australský horor, v němž se objevuje scéna svatby osob stejného pohlaví, byl v Číně údajně digitálně upraven, aby se zdálo, že sňatek uzavírá heterosexuální pár. Homosexualita je v Číně legální od...

25. září 2025  18:27

Stačilo! vidí prostor pro přímé platby mimo systém zdravotního pojištění

Hnutí Stačilo! připouští věc, která byla zatím pro levicové politiky tabu. Ve volebním programu udeří do očí věta, že uskupení, za které kandidují komunisté a sociální demokraté vidí prostor pro...

25. září 2025  18:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.