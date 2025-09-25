Jenže: iDNES.cz měl možnost nahlédnout do výslechů a odposlechů, které policie má. Některé jsou v přímém rozporu s tím, co teď Hlubuček soudu tvrdí.
Úterý, 12. listopadu 2019 – Petr Hlubuček (tehdy STAN) posílá předsedovi dozorčí rady dopravního podniku Adamu Scheinherrovi (Praha sobě) SMS zprávu: „Chtěl bych tě poprosit, zda bys mohl dát do programu zasedání příští dozorčí rady dopravního podniku: Personální změny v představenstvu. Abychom tam příští týden mohli navolit toho Augustína. Díky Petr.“
Hlubučkovou výpovědí se do celé kauzy ještě hlouběji dostává TOP 09 a řeší se její role.