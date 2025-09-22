Odstartuje hlavní líčení Dozimetru. Mohou padnout vysoké tresty vězení

Autor:
  6:35
V pondělí začíná hlavní líčení kauzy Dozimetr. Před obvodním soudem pro Prahu 9 stane skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky pražského dopravního podniku (DPP). Mezi obžalovanými je také bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček, který působil v hnutí STAN. Hlavním aktérům hrozí několik let za mřížemi.
Policisté přivádějí Michala Redla na k soudu, který rozhodoval o vazbě pro...

Policisté přivádějí Michala Redla na k soudu, který rozhodoval o vazbě pro obviněné v kauze korupce v pražském dopravním podniku. (17. června 2022) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Policisté přivádějí Michala Redla k soudu, který rozhodoval o vazbě pro...
Policisté přivádějí Michala Redla na k soudu, který rozhodoval o vazbě pro...
Policisté k soudu přivádějí k soudu Mateje Augustína, který patří k obviněným v...
Policisté přivádějí bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN)...
9 fotografií

Nejvyšší tresty mohou dosáhnout až na 13 let a čtyři měsíce ve vězení. U trestných činů spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny se horní hranice sazby zvyšuje o třetinu. A přesně o takový případ jde u kauzy Dozimetr podle státního zástupce Adama Borguly. Obžalovaným klade za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami.

Hlavním aktérem celé skupiny byl vlivný podnikatel Michal Redl. Ten měl skrze svůj vliv na dřívějšího náměstka primátora Michala Hlubučka (STAN) dosazovat spřízněné lidi do vedoucích pozic v DPP. Ti pak měli ohýbat a ovlivňovat zakázky, ze kterých si celá skupina vybírala podíl. Jedním z takto dosazených lidí byl například ekonomický náměstek DPP Matej Augustín. Jeho obžalobu ale státní zástupce nakonec stáhl. Nejspíš díky tomu, že s policií spolupracuje.

Padly první tresty v kauze Dozimetr. Dovhomilja zaplatí dva miliony, Nemrah tři

Už v minulosti s policií spolupracovali i další dva důležití aktéři celé aféry – Zakaría Nemrah a Pavel Dovhomilja. Zakaría Nemrah si u soudu na konci dubna vyslechl trest pouze v podobě pokuty ve výši tří milionů korun. Dovhomilja dokonce musí zaplatit ještě o milion méně a navíc má status spolupracujícího obviněného.

Z přepisů policejních výslechů, které má iDNES.cz k dipozici přitom vyplývá, že Dovhomilja byl jedním z hlavních aktérů celé kauzy a spolu s dalšími čtyřmi si rozděloval peníze z úplatků.

Psali jsme zde:

Exkluzivně: jakou roli hrály špičky STAN a TOP 09 v korupční kauze Dozimetr

Kromě Redla a Hlubučka jsou v hlavní větvi případu obviněni Redlovi spolupracovníci Pavel Kos a Ivo Pitrman, podnikatel Maroš Janovič a údajně skupinou dosazení vedoucí různých oddělení DPP Luděk Šteffel, Dalibor Kučera a Martin Vejsada. Pavel Kos byl už v minulosti odsouzen za daňové úniky ve výši 135 milionů korun.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Celá kauza Dozimetr se dostala na světlo v červnu 2022 po rozsáhlé policejní razii v červnu roku 2022.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Po prosluněném víkendu nastává vlna ochlazení. Studená fronta přinese déšť

Po teplotních rekordech, které zažilo Česko uplynulý víkend, přichází vlna ochlazení. Podzimní teploty se již od pondělního rána pohybují kolem 10 stupňů Celsia. Přes den budou teploty do 16 stupňů...

22. září 2025  6:48

Odstartuje hlavní líčení Dozimetru. Mohou padnout vysoké tresty vězení

V pondělí začíná hlavní líčení kauzy Dozimetr. Před obvodním soudem pro Prahu 9 stane skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

22. září 2025  6:35

Slova o mučednictví, slzy v očích. Tisíce příznivců se rozloučili s Charliem Kirkem

Za přísných bezpečnostních opatření se několik desítek tisíc lidí shromáždilo na stadionu v Glendale v Arizoně na poslední rozloučení se zastřeleným pravicovým aktivistou Charliem Kirkem. Stadion s...

21. září 2025  22:46,  aktualizováno  22.9 6:29

Nestojíme o sjednocení s Jihokorejci a jaderných zbraní se nevzdáme, řekl Kim

LDR nestojí o sjednocení s Jižní Koreou ani se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní. Uvedl to severokorejský vůdce Kim Čong-un. Kim také prohlásil, že má dobré vzpomínky na amerického prezidenta...

22. září 2025  6:17

Kanada, Austrálie, Velká Británie a Portugalsko uznaly oficiálně Stát Palestinu

Austrálie, Británie a Kanada formálně uznaly Stát Palestinu, na síti X to oznámili premiéři této trojice zemí. V prohlášeních premiéři Británie, Kanady a Austrálie Keir Starmer, Mark Carney a Anthony...

21. září 2025  15:22,  aktualizováno  22.9 6:08

Nejvíce let ve zdraví prožijí lidé na Maltě, Česko patří k průměru, zjistil výzkum

Ženy žijí déle a více let prožijí ve zdraví. Muži více riskují a k lékařům často chodí pozdě, ukazují data Eurostatu. Česko je ve srovnání s EU zhruba na průměru, Slovensko se výrazně propadlo....

22. září 2025

K zásobníku jen v nehořlavé kombinéze. V podzemí u Příbrami jsou miliony kubíků plynu

Premium

Ve zvlněné krajině na jihozápadu Středočeské pahorkatiny se pole a pastviny střídají s pásy jehličnatých lesů, místy jsou stále patrné i stopy po dřívější hornické těžbě. Oblast však skrývá i...

22. září 2025

Ústavní soud je suverén, ale nemyslím si, že by měl rozhodovat volby, říká Konečná

První referendum má být o obraně. Vynakládat na ni pět procent HDP je brutální závazek pro všechny občany České republiky včetně nemluvňat a důchodců, říká lídryně Stačilo! Kateřina Konečná. Ve...

22. září 2025

Covid je zpět, objevují se další příznaky. Do Česka dorazí 700 tisíc dávek nové vakcíny

Premium

Do Česka dorazily nové covidové vakcíny pro aktuální sezonu. Zatím jde o první várku, zhruba 140 tisíc dávek. Do konce listopadu by mělo přijít všech celkově objednaných 700 tisíc dávek za půl...

22. září 2025

Jak se Mosadu podařilo zabít Nasralláha, který skoro nevylézal z podzemí

Premium

Ochromení teroristů Hizballáhu explodujícími pagery bylo považováno za mimořádnou akci v dějinách tajných služeb. Ve stejnou dobu ale Mosad, jak se teď ukázalo, provedl ještě větší majstrštyk, aby...

22. září 2025

Proč jít na pivo? Aby lidé viděli, že se umíme dohodnout, tepal Rakušan Hřiba

Volební lídři a šéfové Pirátů a STAN, tedy Zdeněk Hřib a Vít Rakušan se střetli v rámci televizního debaty na ČT24. Řešila se samozřejmě kauza Dozimetr či údajná nahrávka, která má Rakušana před...

21. září 2025  23:36

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

21. září 2025  22:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.