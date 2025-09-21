Začal soud v kauze Dozimetr. Obžalovaný Hlubuček chce výslech špiček STAN

Premium

Fotogalerie 6

Soud poslal do vazby exnáměstka pražského primátora Petra Hlubučka kvůli obavám, že by mohl uprchnout nebo ovlivňovat svědky v kauze dopravního podniku. (17. června 2023) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Václav Janouš
  20:00
V pondělí ráno začne soud řešit největší korupční kauzu za poslední roky – Dozimetr – obžalovaný exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček možná spoustu lidí překvapí. Bude pravděpodobně chtít, aby soud předvolal k výslechům nejvyšší politiky hnutí Starostové a nezávislí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Hlubuček má zájem, aby soud vyslechl předsedu Víta Rakušana, libereckého hejtmana Martina Půtu coby místopředsedu a předsedkyni pražského STAN Janu Plamínkovou, která Hlubučka vystřídala po jeho rezignaci na magistrátu.

Už jednou se o to pokusil. Navrhl výslechy všech tří zmiňovaných jako doplnění vyšetřování. „Svůj návrh odůvodňuje tím, že uvedení svědci byli v rozhodném období členy předsednictva politického hnutí STAN, přičemž obviněný Hlubuček činí tento důkazní návrh k prokázání vztahu obviněného Redla k politickému hnutí STAN,“ zapsali k tomu do spisu policisté.

Strategii pana Hlubučka komentovat nebudu. On se neúspěšně soudí s naším hnutím kvůli svému vyloučení, jsme tedy v podstatě protistrany.

Vít RakušanPředseda hnutí Starostové a nezávislí a ministr vnitra

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Hnutí SPD ve volbách 2025: volební program, co slibují a kdo kandiduje?

V letošních sněmovních volbách chce SPD zkusit štěstí hned se třemi dalšími vlastenecky laděnými subjekty – Trikolorou, stranou PRO a Svobodnými. Voličům nabízejí tradiční témata i oblíbené jarmarky....

21. září 2025  20:17

Začal soud v kauze Dozimetr. Obžalovaný Hlubuček chce výslech špiček STAN

Premium

V pondělí ráno začne soud řešit největší korupční kauzu za poslední roky – Dozimetr – obžalovaný exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček možná spoustu lidí překvapí. Bude pravděpodobně chtít,...

21. září 2025

Sovětská popová hvězda Pugačovová promluvila: Putin byl idol, toto je šok

Primadona ruské populární hudby Alla Pugačovová, která po začátku rozsáhlé ruské agrese v roce 2022 odešla do exilu, poprvé promluvila v dlouhém interview s exilovou novinářkou Katerinou Gordejevovou...

21. září 2025  19:36

Dálnici D4 zablokovala hromadná kolize několika aut, motorky i přívěsu s koněm

Na dálnici D4 směrem na Prahu došlo v neděli odpoledne k nehodě pěti vozidel včetně motocyklu a vozu s přívěsem, v němž byl kůň. Provoz v úseku mezi 12. a 14. kilometrem byl sice možný, ale jen se...

21. září 2025  18:05,  aktualizováno  19:36

Léto se s Českem rozloučilo tropickým dnem, nejtepleji bylo v Dobřanech u Plzně

V Česku druhý den v řadě padaly teplotní rekordy. V neděli je zaznamenalo 21 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Dobřanech u Plzně, kde naměřili 30,4...

21. září 2025  18:40

Palestinský stát nebude, jen odměňujete terorismus, vzkázal Británii Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu představitelům Británie, Kanady a Austrálie vzkázal, že žádný palestinský stát nebude a že jejich oficiální uznání takového státního útvaru je „obrovskou odměnou...

21. září 2025  18:25

Zámecký rybník se stal dějištěm desátých nočních závodů dračích lodí

Padesát posádek dětských a dospělých pádlařů - z valné míry pádlařek - se zúčastnilo jubilejního desátého pátečního a sobotního závodu dračích lodí Půlnoční drak v Horní Cerekvi na Vysočině. Podle...

21. září 2025  18:09

Kanada, Austrálie a Velká Británie uznaly oficiálně Stát Palestinu

Austrálie, Británie a Kanada formálně uznaly Stát Palestinu, na síti X to oznámili premiéři této trojice zemí. V prohlášeních premiéři Británie, Kanady a Austrálie Keir Starmer, Mark Carney a Anthony...

21. září 2025  15:22,  aktualizováno  17:52

Na D1 ve směru na Prahu bourala čtyři auta, pro zraněného přiletěl vrtulník

Dopravní nehoda uzavřela dálnici D1 ve směru na Prahu. Poblíž obce Loket na Benešovsku se srazily čtyři osobní auta. Pro jednoho vážně zraněného přiletěl vrtulník, který ho dopravil do nemocnice v...

21. září 2025  17:37

Zdravý životní styl? Abstinence a nula vykouřených cigaret, říká onkolog

Civilizace s sebou přinesla mnohé. Včetně rakoviny, tvrdí onkolog a přednosta Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK, VFN a ÚVN Luboš Petruželka. Jak se její léčba zdokonaluje a proč je podle něj...

21. září 2025  17:27

Prodej bytu 2+1 s lodžíí v Libereci V-Kristiánov
Prodej bytu 2+1 s lodžíí v Libereci V-Kristiánov

Slovenského národního povstání, Liberec - Liberec V-Kristiánov
3 879 000 Kč

Více z nabídky 107 597 nemovitostí

Je čas se uzdravit. Před fakultou přibyla deska se jmény obětí střelby

U památníku obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) na náměstí Jana Palacha v Praze přibyla deska s vytesanými jmény obětí. Na pietním setkání ji v neděli odhalili zástupci...

21. září 2025  17:08

Na Dny NATO dorazilo přes 150 tisíc lidí. Působivé, žasl pilot Královského letectva

Na 70 letounů a vrtulníků na jednom místě. Armádní technika ze sedmnácti zemí. Na mošnovském letišti v neděli pokračovaly Dny NATO v Ostravě. Druhý den na místo dorazilo padesát pět tisíc lidí....

21. září 2025  8:51,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.