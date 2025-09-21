Hlubuček má zájem, aby soud vyslechl předsedu Víta Rakušana, libereckého hejtmana Martina Půtu coby místopředsedu a předsedkyni pražského STAN Janu Plamínkovou, která Hlubučka vystřídala po jeho rezignaci na magistrátu.
Už jednou se o to pokusil. Navrhl výslechy všech tří zmiňovaných jako doplnění vyšetřování. „Svůj návrh odůvodňuje tím, že uvedení svědci byli v rozhodném období členy předsednictva politického hnutí STAN, přičemž obviněný Hlubuček činí tento důkazní návrh k prokázání vztahu obviněného Redla k politickému hnutí STAN,“ zapsali k tomu do spisu policisté.
Strategii pana Hlubučka komentovat nebudu. On se neúspěšně soudí s naším hnutím kvůli svému vyloučení, jsme tedy v podstatě protistrany.