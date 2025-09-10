Redl neoficiálně finančně podporoval Starosty, stojí v obžalobě Dozimetru

Dokument podle serveru čítá 275 stran a obsahuje podrobné odůvodnění i vulgární odposlechy. Státní zástupce Adam Borgula v něm popisuje také výpověď podnikatele Dovhomilji o schůzkách aktérů kauzy a jejich roli v dění kolem STAN.
Na jedné ze schůzek, která se podle něj konala v roce 2021 v bytě Michala Redla v Dlážděné ulici v centru Prahy, se mělo jednat o kampani Starostů před podzimními volbami do Sněmovny.
„Téma diskutovali v rámci přátelských vztahů k hnutí STAN a zájmu o jeho úspěch. Podle obviněného Dovhomilji Michal Redl a Pavel Kos nebyli členy hnutí, pouze jeho příznivci. Hnutí finančně podporovali neoficiálními příspěvky na PR. Původ peněz nezná,“ citují Novinky obžalobu.
Chystá se na mě kompromitující nahrávka, tvrdí Rakušan
Redl měl přitom v hnutí vliv na personální rozhodování, například v Dopravním podniku Praha. V celé kauze figuruje jako hlavní postava. Podle dostupných informací měl rozdělovat peníze z úplatků právě pro DPP. Na tom se shoduje řada svědků, které obžaloba cituje.
Další hlavou skupiny, která měla stát za kauzou Dozimetr, je podle obžaloby bývalý náměstek pražského primátora a někdejší šéf pražských Starostů Petr Hlubuček. Ten policii při zatčení uvedl, že ho s Pavlem Kosem, blízkým spolupracovníkem Redla, seznámil ex-europoslanec Stanislav Polčák.
Podle mluvčí STAN Sáry Beránkové už Hlubuček není členem strany, k samotnému spisu se ale odmítla vyjádřit. „Veškeré dary, které hnutí v minulosti získalo a mohly by mít souvislost s kauzou, jsme preventivně poslali na charitu,“ řekla. Zároveň popřela, že by měl Redl jakékoli vazby na hnutí.
Další zpoždění. Hlavní líčení v kauze Dozimetr má začít až v září
O zvláštních jednáních exposlance Polčáka mluvila i senátorka za Prahu 11 Hana Kordová Marvanová. Do zastupitelstva hlavního města se v roce 2018 dostala za STAN jako nestranička. „Pan Polčák na mě vyvíjel tlak ohledně zakázek,“ uvedla při výslechu. Dodala také, že jí Hlubuček vyčítal, že „nehlasuje tak, jak on přikáže“.
Podnikatel Dovhomilja, původně také obviněný v kauze Dozimetr, vystupuje jako spolupracující obviněný. Za svou účast dostal pokutu dva miliony korun. Tvrdí, že se s Redlem seznámil právě díky Hlubučkovi. Později získal významné postavení v DPP a stal se členem dozorčí rady.
Volby ve stínu Dozimetru. Další přelíčení může uškodit Starostům i Pospíšilovi
Soudní líčení v kauze Dozimetr už bylo několikrát odloženo kvůli stížnostem obžalovaných. Podle mluvčí soudu Barbory Chlostové však už další stížnosti nepřišly a hlavní jednání začne 22. září. Skončit by mělo 3. října, tedy v den, kdy se konají sněmovní volby. Předseda STAN Vít Rakušan už dříve připustil, že kauza může hnutí poškodit, k nové obžalobě se ale nevyjádřil.