Redl neoficiálně finančně podporoval Starosty, stojí v obžalobě Dozimetru

Autor:
  8:15
Skupina kolem podnikatele Michala Redla, který je obžalován v kauze přezdívané Dozimetr, skrytě finančně podporovala vládní hnutí STAN. Tvrdí to původně obviněný podnikatel Pavel Dovhomilja, kterého cituje státní zástupce v rozsáhlé obžalobě. Spolu s Redlem se měl na financování podílet jeho přítel a rovněž obžalovaný podnikatel Pavel Kos. S informací přišel server Novinky.cz.
Michal Redl (17. června 2022)

Michal Redl (17. června 2022) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan na snídani s novináři. (2. září...
Podnikatel Pavel Dovhomilja obviněný v kauze Dozimetr (30. duben 2025)
Policisté přivádějí bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN)...
Policisté přivádějí bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN)...
14 fotografií

Dokument podle serveru čítá 275 stran a obsahuje podrobné odůvodnění i vulgární odposlechy. Státní zástupce Adam Borgula v něm popisuje také výpověď podnikatele Dovhomilji o schůzkách aktérů kauzy a jejich roli v dění kolem STAN.

Na jedné ze schůzek, která se podle něj konala v roce 2021 v bytě Michala Redla v Dlážděné ulici v centru Prahy, se mělo jednat o kampani Starostů před podzimními volbami do Sněmovny.

„Téma diskutovali v rámci přátelských vztahů k hnutí STAN a zájmu o jeho úspěch. Podle obviněného Dovhomilji Michal Redl a Pavel Kos nebyli členy hnutí, pouze jeho příznivci. Hnutí finančně podporovali neoficiálními příspěvky na PR. Původ peněz nezná,“ citují Novinky obžalobu.

Chystá se na mě kompromitující nahrávka, tvrdí Rakušan

Redl měl přitom v hnutí vliv na personální rozhodování, například v Dopravním podniku Praha. V celé kauze figuruje jako hlavní postava. Podle dostupných informací měl rozdělovat peníze z úplatků právě pro DPP. Na tom se shoduje řada svědků, které obžaloba cituje.

Další hlavou skupiny, která měla stát za kauzou Dozimetr, je podle obžaloby bývalý náměstek pražského primátora a někdejší šéf pražských Starostů Petr Hlubuček. Ten policii při zatčení uvedl, že ho s Pavlem Kosem, blízkým spolupracovníkem Redla, seznámil ex-europoslanec Stanislav Polčák.

Podle mluvčí STAN Sáry Beránkové už Hlubuček není členem strany, k samotnému spisu se ale odmítla vyjádřit. „Veškeré dary, které hnutí v minulosti získalo a mohly by mít souvislost s kauzou, jsme preventivně poslali na charitu,“ řekla. Zároveň popřela, že by měl Redl jakékoli vazby na hnutí.

Další zpoždění. Hlavní líčení v kauze Dozimetr má začít až v září

O zvláštních jednáních exposlance Polčáka mluvila i senátorka za Prahu 11 Hana Kordová Marvanová. Do zastupitelstva hlavního města se v roce 2018 dostala za STAN jako nestranička. „Pan Polčák na mě vyvíjel tlak ohledně zakázek,“ uvedla při výslechu. Dodala také, že jí Hlubuček vyčítal, že „nehlasuje tak, jak on přikáže“.

Podnikatel Dovhomilja, původně také obviněný v kauze Dozimetr, vystupuje jako spolupracující obviněný. Za svou účast dostal pokutu dva miliony korun. Tvrdí, že se s Redlem seznámil právě díky Hlubučkovi. Později získal významné postavení v DPP a stal se členem dozorčí rady.

Volby ve stínu Dozimetru. Další přelíčení může uškodit Starostům i Pospíšilovi

Soudní líčení v kauze Dozimetr už bylo několikrát odloženo kvůli stížnostem obžalovaných. Podle mluvčí soudu Barbory Chlostové však už další stížnosti nepřišly a hlavní jednání začne 22. září. Skončit by mělo 3. října, tedy v den, kdy se konají sněmovní volby. Předseda STAN Vít Rakušan už dříve připustil, že kauza může hnutí poškodit, k nové obžalobě se ale nevyjádřil.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Varšava nařídila jejich sestřelení

Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor drony. Ve středu před 4:00 SELČ to uvedla polská armáda a později i premiér Donald Tusk. Velitelství armády nařídilo proti...

10. září 2025  4:06,  aktualizováno  8:21

Redl neoficiálně finančně podporoval Starosty, stojí v obžalobě Dozimetru

Skupina kolem podnikatele Michala Redla, který je obžalován v kauze přezdívané Dozimetr, skrytě finančně podporovala vládní hnutí STAN. Tvrdí to původně obviněný podnikatel Pavel Dovhomilja, kterého...

10. září 2025  8:15

Tragická nehoda na Trutnovsku. Při srážce aut zemřeli čtyři lidé

V úterý podvečer došlo na silnici I/37 u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku k tragické dopravní nehodě dvou vozidel. Na místě zemřeli čtyři lidé, další člověk se těžce zranil. Příčinou a...

9. září 2025  21:35,  aktualizováno  10.9 7:41

Švédsko si neví rady s nájemnými dětskými vrahy. Sníží věk trestní odpovědnosti

Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti ze současných 15 let, oznámil švédský premiér Ulf Kristersson. Záměr souvisí s rostoucím počtem gangů, které verbují děti a využívají je jako nájemné vrahy....

10. září 2025  6:39

Zvyšte cla pro Indii a Čínu, my se přidáme, vyzval Trump EU. Chce zatlačit na Rusko

Americký prezident Donald Trump vyzval Evropskou unii, aby zavedla vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Píší to ve středu s odkazem na...

10. září 2025  6:33

Vláda zvýší platby zdravotním pojištěncům za důchodce, děti či studenty

Na programu jednání vlády je nařízení, podle kterého by se od příštího roku měla zvýšit platba za státní pojištěnce, tedy za důchodce, děti, studenty, nezaměstnané či rodiče na mateřské na 2188 korun...

10. září 2025  6:12

Poslanci posoudí návrhy vrácené Senátem. Budou se opět přetahovat o mikrofon?

Poslanci, kteří v úterý dokázali za celý den schválit jen program své poslední schůze před volbami, se ve středu dostanou ke schvalování dvou návrhů, které jim s úpravami schválil Senát. Jde třeba o...

10. září 2025  5:10

Dvorecký most je prý sochařské dílo. Proč se na něj motoristé nemají těšit?

Dvorecký most přes Vltavu má spojit Prahu 5 a Prahu 4. Jeho stavba začala v září 2022 a na počátku letošního roku měl uvítat první tramvaje. Místo toho se termín dostavby posunul. Na vině byly hlavně...

10. září 2025

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

10. září 2025

Havlíček Kupkovi: Stanjura vás podrazil. Peníze na dálnice budou, oponoval ministr

Vysíláme

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se v duelu pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDNES.cz pustili do sporu o financování dopravy. Havlíček označil...

10. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Volby do Sněmovny jako jackpot. Za hlasy a mandáty se rozdělují stamiliony

Premium

V říjnových volbách do Sněmovny jde kromě křesel a podílu na vládnutí také o pořádný balík peněz. Vítězná strana si může na státních příspěvcích za hlasy i mandáty (vzhledem k současným preferencím)...

10. září 2025

Žádná atomová věda. Finsko spouští největší pískovou baterii na světě

Ve finském Pornainen právě spustili do provozu největší pískovou baterii na světě. Využívá 2 000 tun mastku k ukládání přebytečného obnovitelného tepla o teplotě přes 600 °C a poskytuje až 100 MWh...

10. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.