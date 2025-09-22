Advokát vlivných. Redl si v kauze Dozimetr najal právníka, který hájí i Kočnera

Hlavní obžalovaný v kauze Dozimetr Michal Redl si najal slovenského advokáta Michala Mandzáka. V pondělí s ním dorazil na hlavní líčení. Mandzák je známý tím, že na Slovensku zastupuje vlivné podnikatele i politiky. Hájí například i Mariana Kočnera, který je obžalovaný z objednání vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka.
Začíná hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na obvodní soud pro Prahu 9 dorazil...

Začíná hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na obvodní soud pro Prahu 9 dorazil podnikatel Michal Redl. (22. září 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Kontroverzní slovenský podnikatel Marian Kočner stanul před slovenským soudem...
Začíná hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na obvodní soud pro Prahu 9 dorazil...
Začíná hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na obvodní soud pro Prahu 9 dorazil...
Slovenský podnikatel Marian Kočner u soudu v případu vraždy novináře Jána...
„Naše spolupráce vznikla zcela standardně. Pan Redl je trestně stíhán a já ho zastupuji jako jeho advokát. Případ mám nastudovaný a budu se účastnit všech hlavních líčení,“ uvedl pro Seznam Zprávy slovenský advokát Mandzák. Kromě něj Redla zastupuje také Pavla Pechanec a Jan Bureš.

Podnikatel Redl měl podle obžaloby skrze svůj vliv na dřívějšího exnáměstka primátora Michala Hlubučka (dříve STAN) dosazovat spřízněné lidi do vedoucích pozic v pražském dopravním podniku (DPP). Ti pak měli ohýbat a ovlivňovat zakázky, ze kterých si celá skupina vybírala podíl. Hlavním aktérům hrozí několik let za mřížemi.

Hlavní líčení v kauze Dozimetr: Redl přiznal pouze drogy, Hlubuček se cítí nevinen

Mandzák v minulosti obhajoval například i třináctého nejbohatšího Slováka a exposlance Jozefa Brhela nebo oligarchu Norberta Bödöra. Je také jedním z advokátů, který zastupuje Mariana Kočnera. Ten čelí obvinění z objednání vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Oba byli zastřeleni v únoru 2018 ve svém domě v obci Veľká Mača.

Kontroverzní slovenský podnikatel Marian Kočner stanul před slovenským soudem kvůli padělání směnek. (12. února 2020)

Žalobce u soudu tehdy tvrdil, že Kočner si Kuciakovu vraždu objednal ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit plánovaný vstup do politiky.

Soud zrušil osvobozující verdikt pro Kočnera. Kuciakova vražda nad ním visí dál

Proces s Kočnerem stále není pravomocně ukončen. V květnu Nejvyšší soud na Slovensku zrušil osvobozující rozsudek vydaný specializovaným soudem v roce 2023, který Kočnera zprostil obvinění.

Kočner tak zůstává nadále obžalovaný, a případ se musí projednat kompletně znovu. Ve vězení si odpykávají dlouholeté tresty tři lidé včetně vraha této dvojice.

Slovenský novinář Ján Kuciak se snoubenkou Martinou Kušnírovou na snímku, který...

Vražda novináře Kuciaka vyústila na Slovensku před sedmi lety v rozsáhlé protivládní demonstrace a v politickou krizi, po které tehdy odstoupil z funkce premiéra Robert Fico. Později toho litoval.

Do křesla ministerského předsedy se pak vrátil předloni po vítězství své strany Směr-sociální demokracie v předčasných parlamentních volbách.

Advokát vlivných. Redl si v kauze Dozimetr najal právníka, který hájí i Kočnera

Hlavní obžalovaný v kauze Dozimetr Michal Redl si najal slovenského advokáta Michala Mandzáka. V pondělí s ním dorazil na hlavní líčení. Mandzák je známý tím, že na Slovensku zastupuje vlivné...

