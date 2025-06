Kárim Titz, brněnský advokát, který organizoval dar bitcoinů za miliardu korun státu od odsouzeného drogového dealera, mluvil o této transakci s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) dva roky. Konkrétně v srpnu 2023.

Ve stejné době, také v srpnu, přitom Blažek dostal od premiéra Petra Fialy (ODS) „žlutou kartu“ za to, že se sešel v pražské restauraci s vlivným lobbistou a bývalým poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Neuměl přitom věrohodně vysvětlit, co v restauraci dělá, a nebylo to jasné dodnes. Vyprávěl, že se jen šel schovat před deštěm.

Nejedlý přitom dodnes vlastní firmu, v níž spolu s ním v minulosti figuroval právě advokát Titz, a shoda okolností tak otevírá otázku, zda spolu neřešili právě akci s bitcoiny.