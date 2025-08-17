Jiřikovského obviněného v bitcoinové kauze poslal soud do vazby

Autor: ,
  16:47aktualizováno  17:31
Městský soud v Brně v neděli odpoledne poslal obviněného Tomáše Jiřikovského do vazby. Vyhověl tak návrhu státní zástupkyně Lucie Slámové, která vazbu pro muže z bitcoinové kauzy požadovala. Vzetí do vazby navrhlo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v sobotu večer. Soudce musel o vazbě rozhodnout do 24 hodin od doručení návrhu.
Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)

Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jednání se uskutečnilo přímo v budově městského soudu, bylo neveřejné. Vzhledem k tomu, že je budova o víkendu zavřená, média se nedostala ani tam.

Vazební zasedání trvalo asi hodinu a půl, obhájce Jiřikovského Kárim Titz s novináři nemluvil. Státní zástupkyně se na místě vzdala práva na podání stížnosti, Jiřikovský si proti rozhodnutí stížnost podal. Ta ale nemá odkladný účinek.

Jiřikovský se bál, že po něm někdo jde. Policie mu zabavila BMW i desítky milionů

Žalobci návrh na vazbu zdůvodnili obavami z útěku, z maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kterými může být obviněný vzat do vazby. „Soudce vyhověl mému návrhu a vzal pana obviněného do vazby ze všech těch tří důvodů,“ řekla Slámová.

Podle žalobkyně by Jiřikovský měl být umístěný ve věznici co nejblíže orgánům činným v trestním řízení. Soud může důvody vazby opakovaně přezkoumávat, celkově může vazba trvat až jeden rok. V případě odsouzení pak Jiřikovskému hrozí až deset let vězení.

Žalobkyně v neděli také potvrdila, že Jiřikovský měl domluvený termín výslechu. „Ale v průběhu přípravného řízení musíte reagovat na všechny zjištěné důkazy a ty musíte aktuálně vyhodnocovat. Hrozilo, že by účel trestního řízení byl zmařen,“ uvedla žalobkyně.

Demonstrace síly, Jiřikovský měl dnes přijít na policii, nechápe zátah jeho advokát

Policie Jiřikovského zadržela po čtvrtečním zásahu v jeho domě v Břeclavi, v sobotu ho obvinila pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a letos, podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Letošní skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.

Jiřikovského policie zadržela ve čtvrtek večer, v pátek odpoledne ho převezla na brněnský Obilní trh, kde sídlí regionální pobočka Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). S novináři Jiřikovský nemluvil. V budově pobyl asi 2,5 hodiny, poté jej policisté převezli jinam.

Jiřikovský daroval ministerstvu za předchozího ministra Pavla Blažka (ODS) 468 bitcoinů. Ministerstvo je dražilo od března do května v 78 aukcích, do kterých se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i právnických osob. Celkem 235 bitcoinů takto ministerstvo převedlo na kupce, a to na základě 41 kupních smluv dohromady za 446,6 milionu Kč. Zbylými 233 bitcoiny nadále disponovalo, byly uložené u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) nechtěla s bitcoiny nijak nakládat do doby, než trestní řízení odpoví na otázku, zda nepocházejí z trestné činnosti.

Dárce bitcoinů Jiřikovský je zpět v Česku. Před kauzou prchl do Asie

Bývalý ministr Pavel Blažek (ODS) kvůli miliardovému bitcoinovému daru skončil v červnu ve funkci. Jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS) nechala vypracovat audit kauzy, jehož první část auditorská firma Grant Thornton zveřejnila na konci července. Uvedla mimo jiné, že ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle shrnutí první části auditu také existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů.

15. srpna 2025

KRIMI

