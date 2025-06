Obavy ze msty a vydírání. Exmanželka dárce bitcoinů promluvila o drogách i mafii

„Nevím, jestli žije. Nevím, kde je. Jedná se o miliardy za drogy. Je to svět dealerů a mafie. Velký hazard. Bojím se, že až dojde na lámání chleba, tak půjdou za mnou. Vidím, co se děje v zahraničí, únosy, vydírání a tak a bojím se, že někdo odpoledne dojde k nám domů a tam budou děti…“ řekla exmanželka Jiřikovského pro server SeznamZprávy.

Popsala také, že kromě známých ji kontaktovali už i cizí lidé, kteří se jí na peníze jejího expartnera vyptávali. „Už mi psala i nějaká paní, že jsme velkorysí, že jsme dali miliardu státu, a jestli bychom nemohli dát peníze i jí,“ říká.

S Jiříkovským se rozvedla, když byl ve vězení. V současnosti je spojují jen děti. Péče o děti je jediným důvodem, proč společně udržují alespoň minimální styk. Dodává, že jinak nejsou moc v kontaktu.

„Byl to šok a děs, když mi ve čtvrtek ráno začali lidé přeposílat všechny ty zprávy a články. Mám teď v sobě hodně emocí, které neumím pojmenovat. Devět let jsem žila v nějakém vztahu, přesvědčení a před pár dny se vyjevilo, že je to celé jinak,“ popisuje s tím, že nyní má hlavně strach, a to o sebe, o děti, ale i o Jiřikovského.

Dodává, že se bojí hlavně toho, že pokud se Jiřikovský nenajde, někdo bude chtít peníze po ní.

„To je asi to, co mě z toho nejvíc tíží a trápí. Děti. Člověk se o ně bojí. Já se bojím toho, že když pana Jiřikovského nikdo nenajde, tak po kom ty peníze budou chtít? Po mně.

Je to psychicky náročné. Pro mě i pro kluky, protože ti už samozřejmě ty zprávy zaznamenali,“ popisuje.

„Bitcoiny od něj nechci“

S Jiřikovským byla naposledy v kontaktu minulý týden, kdy ji řekl, že si nemůže vzít děti, protože má jednání s právníky. Žena Jiřikovského od té doby nekontaktovala. „Bojím se, že kdybych mu zavolala, tak nevím, co zjistím. Nechci,“ vysvětluje.

Zdůraznila, že jinak oba žijí oddělený život a žádná další komunikace není potřebná. Jiřikovský ji posílá měsíčně tři tisíce alimenty, o pět set více, než nařídil soud. „V kontextu toho, co jsem si přečetla, je to hodně vtipné,“ pokračuje.

S Jiřikovským se seznámila během studií na střední škole. Nejdříve spolu bydleli ve starém baráčku bez toalety a přívodu vody. Jiřikovský se vyučil zámečníkem, ale živil se jako programátor a tvůrce webových stránek. Začátkem roku 2013 spustil vlastní tržiště Sheep Marketplace, kam se lze dostat jen za pomocí speciálních prohlížečů a kde se nabízí nelegální služby a zboží. Z každé transakce inkasoval provizi v bitcoinech.

Poté, co žena otěhotněla, tak mu řekla, že bude potřeba najít si lepší bydlení. Řekla jsem mu, ať to udělá jakkoliv, že chci bydlet normálně. No a najednou kupoval domeček,“ popisuje.

Jiřikovský tak pořídil rodinný dům s dvojpozemkem a bazénem v klidné vilové čtvrti nedaleko Hodonína. „Na mé tehdejší otázky, kde na to vzal, mi jen řekl, ať se nestarám. Že mohu být ráda. Tak jsem se nestarala a byla ráda. A to je všechno,“ hovoří o dění před dvanácti lety.

Soud v roce 2017 poslal Jiřikovského na devět let do vězení za zpronevěru a obchod s narkotiky. Přidal k tomu i trest za nedovolené držení zbraní, které policie našla při domovní prohlídce. Vinnou soud uznal i ženu.

„Dostala jsem podmínku za to, že jsem musela vědět, že něco takového dělá. Už nevím, jak zní ten trestný čin. Všechno jsem si ale odčinila, zapomněla jsem na to a za vším už před lety udělala tlustou čáru. Tedy až do minulého týdne, kdy mi to celé došlo,“ uvádí s tím, že až později jí došlo, proč její exmanžel roky bojoval za navrácení na první pohled bezcenné elektroniky. U jejího navrácení ale nebyla.

Dodává, že žádné bitcoiny od svého expartnera nechce. „Vím, za jaké činnosti jsou, co dělal, že je to nelegální, já je nechci,“ říká. O tom, že Jiřikovský později vytvořil tržiště Nucleus, ze kterého poslal bitcoiny na účet ministerstva spravedlnosti, netušila.

„Já teď jen doufám, že mu na dětech záleží tak, že je neohrozí. Mám o ně strach. To přiznávám,“ dodává.