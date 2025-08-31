Předpisy by měly definovat rizikový majetek, uvedl audit k bitcoinové kauze

Autor: ,
  23:04aktualizováno  23:09
Stát by se měl připravit na nabývání digitálních aktiv, doporučila druhá část auditu bitcoinového daru, který přijalo ministerstvo spravedlnosti od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Z druhé části shrnutí výsledků externího auditu od firmy Grant Thornton vyplývá, že by vnitřní předpisy měly definovat pojem rizikový majetek a zajistit vnitřní audit transakcí s takovým majetkem.
Odstupující ministr spravedlnosti Pavel Blažek a nastupující ministryně Eva...

Odstupující ministr spravedlnosti Pavel Blažek a nastupující ministryně Eva Decroix. (5. června 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Odstupující ministr spravedlnosti Pavel Blažek a nastupující ministryně Eva...
Odstupující ministr spravedlnosti Pavel Blažek a nastupující ministryně Eva...
Eva Decroix a exministr spravedlnosti Pavel Blažek. (10. června 2025)
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci,...
22 fotografií

Audit ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na sociální síti X. Zároveň uvedlo, že chce vědět, zda zveřejnění celé auditní zprávy nemůže narušit trestní řízení. Obrací se proto na olomoucké vrchní státní zastupitelství, které policejní vyšetřování kauzy bitcoinového daru dozoruje.

Stát neměl přijímat bitcoinový dar, nepostupoval obezřetně, zjistil audit

Miliardový bitcoinový dar přijal pro ministerstvo od Jiřikovského předchozí ministr Pavel Blažek. Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.

Policie zadržela Jiřikovského v polovině srpna a obvinila ho ze dvou skutků praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny ministerstvu spravedlnosti. Soud Jiřikovského poslal do vazby. Ministerstvo spravedlnosti pak ohlásilo, že se k trestnímu řízení připojí jako poškozené.

O bitcoinech nepochybuje už ani největší naivka, řekl Havlíček ke zprávě auditorů

Blažek kvůli aféře rezignoval a jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS) slíbila postup ministerstva prověřit mimo jiné externím auditem. První část zprávy odevzdal auditor na konci července, druhou v neděli odpoledne, uvedlo ministerstvo.

„Vzhledem k předpokládanému vývoji lze očekávat, že stát bude v budoucnu postupně nabývat digitální aktiva. Ačkoli v současnosti objem těchto případů není významný, doporučujeme, aby se stát na tuto situaci připravil systémově,“ napsali auditoři ve druhé části shrnutí. Odborné kapacity by podle nich pro to mohly být vytvořeny na ministerstvu financí, které by pak poskytovalo podporu ostatním resortům.

Vnitřní předpis o pravidlech a postupech při hospodaření s majetkem státu by měl podle auditorů definovat pojem rizikový majetek a stanovit hraniční hodnotu, nad kterou by transakce procházely zesílenou kontrolou. „Klíčovým prvkem je povinné zapojení interního auditu jako nezávislého dohledového mechanismu u všech transakcí s rizikovým majetkem,“ píše se ve shrnutí. Hloubkově by se měly spolu s dárcem a původem majetku prověřovat i reputační rizika a ekonomická logika transakce.

Bitcoinová aféra: Den po dni, kdo s kým domluvil obchod se zločincem

Audit podle shrnutí také doporučil jasně určit, kdo bude zodpovědný za iniciaci právního stanoviska k majetkovým a finančním operacím, a zavést postupy pro aktivní spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). „Po provedení transakce doporučujeme zajistit možnost následných konzultací s externími subjekty,“ napsali auditoři.

V první části shrnutí auditorská firma Grant Thornton uvedla, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti.

Ministryně Decroix konečně našla auditora bitcoinové kauzy

Před přijetím daru mělo ministerstvo podle auditora podniknout kroky, které by toto riziko vyloučily. Úřad k transakci nepřistupoval s náležitou obezřetností v souladu s principem řádné správy a existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů, uvedl auditor. Problém podle něj spočíval v tom, že bitcoinovou transakci zřejmě nikdo nekoordinoval.

Ministerstvo se chce o zveřejnění poradit

Ministerstvo spravedlnosti nyní chce od žalobců zjistit, zda může zveřejnit celou auditní zprávu k přijetí bitcoinového daru. „Současně se obracíme na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci s dotazem, zda zveřejnění celkové zprávy nemůže narušit trestní řízení. Auditní zprávu společně s reakcí VSZ předložíme vládě tento týden,“ napsalo dnes na síti X.

Decroix nechala vypracovat k postupu úřadů při darování bitcoinů také takzvanou časovou osu, která začíná dubnem 2015. Zprávu ke kauze měl jako koordinátor pro objasňování bitcoinové aféry vypracovat bývalý ústavní soudce David Uhlíř, ve funkci koordinátora ale předčasně skončil. Spekulaci, že se tak stalo kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění, označila Decroix za zcela nepravdivou.

Stát by měl kupcům bitcoinů od Jiřikovského vrátit peníze, řekl Stanjura

Ministerstvo spravedlnosti část bitcoinů darovaných Jiřikovským prodalo v aukcích. Blažek skončil ve funkci ministra v květnu kvůli pochybnostem o tom, zda kryptoměna nepocházela z trestné činnosti. Případ vyvolal rozpory mezi vládními stranami. Opozice volala po pádu kabinetu, nebo aspoň po odchodu Zbyňka Stanjury (ODS) z pozice ministra financí. Opoziční tvrzení, že o daru předem věděl, Stanjura odmítl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

1. září 2025

Studená sprcha pro hoteliéry: turisté šetří, zejména němečtí. Česko si zatím hosty drží

Premium

Letošní léto přineslo doposud nevídaný zlom v chování turistů. Němci, kteří v řadě evropských zemí představují vzor ideálního solventního hosta, citelně omezili útraty za dovolenou.

1. září 2025

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

vydáno 1. září 2025

Za baterie i soláry platí příroda. Jak zelené technologie živí další klimatické krize

Premium

Lidstvo se dlouhá desetiletí snaží najít co nejvíce způsobů, jak zamezit zhoršující se klimatické krizi. Nejčastěji se nejen prosazují, ale také dotují tzv. obnovitelné zdroje energie. Lithiové...

1. září 2025

Věřím, že kauza péči neovlivní. Nový ředitel Motola nejen o korupčním skandálu

Premium

Je to přesně pět měsíců, co se stal Petr Polouček novým ředitelem Fakultní nemocnice v Motole. Ve funkci nahradil Miloslava Ludvíka, který podle policie bral vysoké úplatky od dodavatelů nemocnice...

1. září 2025

Předpisy by měly definovat rizikový majetek, uvedl audit k bitcoinové kauze

Stát by se měl připravit na nabývání digitálních aktiv, doporučila druhá část auditu bitcoinového daru, který přijalo ministerstvo spravedlnosti od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše...

31. srpna 2025  23:04,  aktualizováno  23:09

Schodek rozpočtu stoupne na 286 miliard. Prohloubí se i kvůli dostavbě Dukovan

Ministerstvo financí navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun, loni byl 271,4 miliardy korun. Součástí rozpočtu je...

31. srpna 2025  21:44,  aktualizováno  23:04

Na Pražském okruhu u Barrandova vzplál autobus. Cestující vyvázli bez zranění

Na Pražském okruhu D0 hořel autobus, provoz ve směru na letiště stál a tvořila se kolona. Na místo byly vyslány tři jednotky hasičů a vyrazil tam evakuační autobus pro dvacet lidí, kteří z hořícího...

31. srpna 2025  17:26,  aktualizováno  22:55

Húsíové vtrhli do kanceláří OSN v Jemenu. Zadrželi nejméně 11 zaměstnanců

Jemenští Húsíové v neděli zadrželi nejméně 11 zaměstnanců OSN v hlavním městě Saná a v přístavu Hudajdá, které jsou pod kontrolou Íránem podporovaných povstalců. Oznámil to podle agentury AFP...

31. srpna 2025  21:54,  aktualizováno  22:27

Aktivisté polili barvou Sagradu Família. Chtěli upozornit na klimatickou krizi

Červenou a černou barvou polili klimatičtí aktivisté ze skupiny Futuro Vegetal baziliku Sagrada Família v Barceloně. V neděli tak protestovali proti nečinnosti vůči klimatické krizi, která podle...

31. srpna 2025  21:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kyjev nesmí kapitulovat, pozítří by byla na řadě další země, varoval Merz

Německý kancléř Friedrich Merz se připravuje na to, že válka na Ukrajině může trvat ještě dlouho, řekl v neděli v letním rozhovoru s veřejnoprávní stanicí ZDF. Podle něj války obyčejně končí...

31. srpna 2025  20:45

Zachrání Trump Gazu? Za nitky v USA tahá silná židovská lobby, prezidenta obklopuje

Premium

Svět se zděšením sleduje situaci ve válkou zničeném Pásmu Gazy a Izrael dává najevo, že vznik palestinského státu nikdy nedopustí. Jak může do současného dění promluvit administrativa Donalda Trumpa?...

31. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.