Je to amatérská práce, tepe inspekce poslance za zprávu k havárii na Bečvě

ČIŽP rozporuje výroky komise Zpráva VK: …vyšetřovací komise shromáždila všechny dostupné materiály a vyslechla z hlediska zjištění komise nejvýznamnější svědky. ČIŽP: Komise nevyslechla významné svědky – například pracovníky ČIŽP či VPU Hranice, kteří přímo řešili havárii v lokalitě. Rovněž ve zprávě není nijak popsána činnost úřadu Zlínského kraje či HZS Olomouckého kraje. ......... Zpráva VK: …pracovnice vodoprávního úřadu Hranice se po konzultaci s úsekovým technikem Povodí Moravy, s. p., dostavila na místo havárie (přesný čas příjezdu není znám) – most přes řeku Bečvu, Hustopeče nad Bečvou… ČIŽP: Komise studuje pracovní výkony inspektorů ČIŽP takřka na minutu a zde se nepozastavuje nad tím, že není znám přesný čas příjezdu pracovnice vodoprávního úřadu? A toto se mnohokrát ve zprávě opakuje. .........

Zpráva VK: …ve spolupráci s ČIŽP byly vytipovány společnosti, z jejichž provozoven by mohlo dojít k úniku. Došlo ke kontrole lagun ve společnosti DEZA, a. s., které vizuálně byly v pořádku (včetně živých ryb, mechů a řas). ČIŽP: Ze zápisu VPÚ Val. Meziříčí je zřejmé, že nebyly kontrolovány pouze laguny, ale i jejich výustní objekt, do něhož jsou svedeny odpadní vody z technologie jejich čištění ve společnosti DEZA. Případná kontaminace by se tak projevila na kvalitě vod ve výustním objektu a jeho stavu, včetně ohrožení fauny. Komise tuto skutečnost, která zpochybňuje Dezu jako viníka havárie, vůbec nezohledňuje.



