Bek zkoumá možnosti nucené správy katolické fakulty. Preferuje však dohodu

Autor: ,
  20:28
Možnosti zavedení nucené správy Katolické teologické fakulty (KTF) Univerzity Karlovy (UK) ministerstvo školství zkoumá, uvedl na síti X ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Spory by však podle něj měla přednostně řešit sama univerzita bez zásahů zvenčí. Proto usiluje o dohodu znesvářených stran na budoucím směřování fakulty.

Ministr školství Mikuláš Bek na tiskové konferenci k přijímacímu řízení na střední školy pro příští školní rok. (27. února 2025) | foto: ČTK

Na fakultě panují spory o to, kdo ji má vést po odvolání děkana Jaroslava Brože. Ten řízením fakulty pověřil proděkana Aleše Prázného, kdežto vedení UK do volby nového děkana dosadilo do čela KTF předsedkyni tamních odborů Michaelu Falátkovou. Na výzvu ministerstva pak ale rektorka Milena Králíčková pověření Falátkové zrušila.

Předseda akademického senátu fakulty David Vopřada dal tento týden Bekovi návrh na uvalení nucené správy, která by podle zástupců senátu měla překlenout období do volby děkana. Tu by mohl senát vyhlásit v září. Prázný návrh označil za pokus o destabilizaci fakulty. „Nucená správa fakulty univerzitou z rozhodnutí MŠMT (ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), po které někteří volají, je možná za podmínek definovaných v zákoně. Jejich naplnění ministerstvo zjišťuje a lze očekávat, že jakékoliv rozhodnutí bude podrobeno soudnímu přezkumu,“ sdělil Bek.

Ministerstvo ale podle něj není arbitrem ve věci směřování fakulty a spory uvnitř akademické obce má primárně řešit příslušná univerzita. „A dovolím si osobní názor - nezákonné kroky aktérů uvnitř univerzity, soudní pře a vzájemné osočování přes média problém nevyřeší. To může jen jednání rozkmotřených stran o rozumném kompromisu ve věci budoucnosti fakulty,“ doplnil.

Rektorka na návrh senátu odvolala děkana Katolické teologické fakulty UK

Stejně jako v posledních dnech bude Bek i v příštím týdnu podle svých slov o jednání na fakultě usilovat. Všechny zúčastněné ministr vyzval k umírněnosti v krocích a výrocích a požádal je o otevřenost k jednání. „Spor škodí KTF UK, Univerzitě Karlově i celému vysokému školství. Nedělám si iluze o ochotě k jednání, natož o jeho možném výsledku, ale pokračování sporu dosavadním stylem je pro fakultu sebedestruktivní, proto je třeba se o jednání pokusit,“ uvedl.

Brož byl do čela fakulty zvolen v únoru 2024, po roce byl odvolán. Brož poté nechtěl, aby končící akademický senát vypsal volbu jeho nástupce a zpochybnil legitimitu senátu. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Nový akademický senát však Brože opět odvolal. Navrhovatelé děkanovi vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty.

Prázný, kterého Brož pověřil vedením KTF, podle rektorky nemá důvěru vedení univerzity. Jmenovala tak v polovině srpna do čela fakulty Falátkovou, ale nyní rektorka její pověření na výzvu ministerstva zrušila. Mluvčí KTF Jana Marešová ve čtvrtek uvedla, že se vedení fakulty ujal Prázný a jakékoli kroky Falátkové označila za neplatné.

