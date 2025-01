Konečná chce z europarlamentu do Sněmovny. Slibuje referendum o NATO a EU

„Ano, Kateřina Konečná se vrací z Evropského parlamentu do Poslanecké sněmovny a garantuju vám, že to bude jízda,“ řekla Konečná při podpisu memoranda o spolupráci do Sněmovních voleb mezi komunisty, Spojenými demokraty – Sdružením nezávislých a Českou stranou národně sociální.

O spolupráci jedná i se SOCDEM a předsedkyní Janou Maláčovou nebo ČSSD a Jiřím Paroubkem. „Jednání probíhají a probíhají s řadou dalších osobností. Potkáme se i v následujících dnech, na druhou stranu říkáme, že máme nějaké programové priority,“ vyjádřila se Konečná jasně k tomu, že od svých programových priorit nehodlají ustupovat.

S řadou členů SOCDEM se rozcházejí třeba v názoru na vystoupení z NATO a Evropské unie. Konečná voličům slibuje, že v případě zvolení bude prosazovat referendum o účasti v NATO a EU, případně referendum o přijetí eura. Stačilo! euro odmítá.

„Pokud jakákoliv vláda bude jen spekulovat o tom ho přijmout, budeme vyžadovat, aby k tomuto tématu proběhlo referendum,“ oznámila Konečná.

Stačilo! by také chtělo udělat daňovou reformu, která by jejími slovy vedla k poctivému rozložení daňové zátěže. Později dovysvětlila, že se chce bavit především o progresivním zdanění právnických osob. Mezi další programové priority hnutí patří také zestátnění veřejnoprávních médií a přijetí zákona o registraci zahraničních agentů a neziskových organizací.

Podrobný program a lídry v jednotlivých krajích představí v březnu. Středečního podpisu memoranda se účastnil i další člen Stačilo! Daniel Sterzik, který pod přezdívkou Vidlák píše na internetu mnohdy neověřené informace. Sterzik je zároveň na částečný úvazek asistentem europoslance Ondřeje Dostála. Jakou pozici bude mít na kandidátce do sněmovních voleb ale zatím předjímat on ani Konečná nechtějí.

„Až uzavřeme jednání s jinými politickými subjekty a některými osobnostmi, se kterými jednáme, pak se teprve budeme bavit o tom, kdo bude lídr, ve kterém kraji. Cokoliv bych vám k tomu v tuto chvíli řekla, nemusí za týden platit,“ vyjádřila se Konečná.

Konečná za svého největšího soupeře ve volbách označila současnou vládu a premiéra Petra Fialu (ODS). Kampaň bude stavět na jejich kritice a na tom, že lidem zdražují energie, zboží a potraviny v obchodech.