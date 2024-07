Chci v europarlamentu založit novou frakci, už o ní jednáme, říká Konečná

S kolegou Ondřejem Dostálem z koalice Stačilo! zůstáváte jako jediní čeští europoslanci mimo frakce. Není to promarnění šance? Europoslanci bez frakce mají v Evropském parlamentu mizivou sílu.

Značka Stačilo! měla zcela konkrétní sliby voličům a v Evropském parlamentu nyní není politická skupina, která by tyto naše sliby byla ochotná reflektovat a která by nás neomezovala v hlasování.

Nechtěli jsme zradit naše voliče. A přestože třeba s Patrioty pro Evropu souhlasím v otázkách třeba Green Dealu nebo suverenity, mají tam spoustu dalších věcí, se kterými nesouhlasím a chybí mi levicové aspekty. A takto je to i v ostatních frakcích, prostě se k nim připojit nemůžu.

Frakce The Left, kterou jste až dosud byla členkou, vás chtěla v hlasování omezovat? V předchozím období jste často z hlasování této politické skupiny dost vybočovala.

Ano, jenže tehdy byla The Left ještě konfederální, mohli jsme hlasovat podle sebe. Tuto konfederálnost zrušili. Nicméně kontakt jsme nepřerušili absolutně. V otázce daňových rájů, sociální oblasti, sociální spravedlnosti, minimální mzdy, tam všude o sobě víme a budeme se snažit si pomáhat.

Jen současná evropská levice je pro mě víc liberální, než jsme s Ondrou Dostálem ochotní snést.

Jak ale chcete pracovat na další legislativě, když sama nebudete ze své pozice něco moci navrhnout?

Nezařazená pozice vás připraví o funkce, ale ty mi byly vždycky ukradené. Pět let jsem žila pod tlakem toho, že jsem z nejmenší politické skupiny, že vlastně nic nedokážu, že nás nikdo nemá rád. Tak to alespoň kolegové z české politické scény vysvětlovali doma.

Ale já za sebou mám výsledky - zpravodajování, vyjednala jsem legislativu ke spotřebitelskému úvěru, řešila jsem a prosadila právo být zapomenut pro onkologické pacienty, mám za sebou jednání o hromadných nákupech léků. A i teď to bude hodně o tom, jestli si člověk něco chce nebo nechce odpracovat.

Budu pokračovat ve výboru pro vnitřní trh, kde jsem byla dosud. Kolegové mě tam znají, troufám si tvrdit, že mě berou jako seriozního partnera a věřím, že se s nimi dohodnu. Klidně jim ty pozměňovací návrhy nachystám, ať jsou pod nimi podepsaní jiní. Pro mě je zásadní, co se prosadí. Pak budu náhradnicí ve výboru pro životní prostředí a členkou podvýboru pro zdraví.

Samotných nezařazených poslanců je asi třicítka, což je velmi málo, nemůžete ani hrát na početnost delegace, protože jsou mezi nezařazenými početnější než dvoučlenné. Jste opravdu mezi nezařazenými spokojená?

Vznikla tam velmi zajímavá skupina lidí složená z lidí od Sahry Wagenknechtové z Německa, z lidí od slovenského Směru, od Hlasu. Můžeme i v nezařazených utvořit vnitřní skupinu. Vůbec nevylučuji, že se z toho třeba do půl roku stane regulérní frakce.

Mrzí mě, že je v europarlamentu pět čistě pravicových frakcí, tak se s tím snažím něco dělat. S nezařazenými delegacemi se už dlouho domlouváme na společných postupech, na konzultacích našich týmů. Budeme si pomáhat.

Chcete zakládat vlastní frakci? Proč jste to neudělala už před prvním zasedáním? Mohli byste mít větší vliv na volbu předsednictva europarlamentu.

Nezvládli jsme to. Bylo to tady jako tekuté písky, všechno se přesouvalo a vznikaly nové a nové delegace, jiné si vyjasňovaly, kde chtějí být. My s nimi budeme dále jednat. Budeme se snažit o to, aby vznikla konzervativně levicová frakce.

Už teď je tu asi 20 až 25 takto zaměřených poslanců, budeme spolupracovat už nyní. A uvidíme, kdo další se k nám přidá z už ustavených frakcí. Zatím monitorujeme liberální a levicové skupiny, sociální demokraty, zelené. Komunikujeme napříč. Rádi bychom navázali na tu konfederální starou Levici s možností volby sám za sebe. Konzervativní levicová frakce hájící suverenitu, mír a sociální spravedlnost tu chybí.

Zmínila jste, že budete pokračovat ve výborech, které už znáte. O výborech se stále jedná, ale znamená to, že budete třeba i v ENVI - výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, kde se řeší horké téma Green Dealu?

V ENVI jsme získali jedno řádné místo a jednoho náhradníka, což je pro Česko skvělá zpráva, protože tam záleží opravdu na každém hlasu, promlouvají do toho národní zájmy a v otázce Green Dealu se názory hodně tříští. Členem bude Ondřej Dostál, já budu náhradnicí.

Považuju to za majstrštyk a jsem přesvědčená, že kdybych zůstala v levicové frakci, to místo bych nedostala. Dále mám výbor pro vnitřní trh EMCO, řešily se tam spotřebitelské úvěry, nyní jsou před námi hypotéky. Budu moci navázat na spolupráci s tamními sekretariáty a ambasadory, což jsou klíčové osoby pro vyjednávání.

Z hlasování o místopředsedech parlamentu je jasné, že skupina frakcí (lidovecká EPP, Renew a socialisté a reformisté) opět uzavřela takzvaný cordon sanitaire, tedy dohodu o tom, že některá frakce zůstane v izolaci, nikdo s ní nebude jednat. Tou černou ovcí jsou Patrioti pro Evropu, kde jsou z Čechů zástupci ANO, Motoristů sobě a Přísahy. Co si o tomto přístupu myslíte?

Štve mě to a přijde mi to úplně mimo. Je tady 720 lidí, kteří prošli volbami, museli získat nemálo hlasů, aby svou zemi reprezentovali. A teď přijde nějaká většina, která si řekne: „Ne, s těmito my se bavit nebudeme.“ A ještě to považují za demokratické opatření.

Já jsem to vždycky měla tak, že hlasuji pro návrh. Nezajímá mě, kdo za ním stojí, ale jestli ten návrh říká věci, které bych já podepsala. Patrioti pro Evropu nicméně opravdu zjistili, že 116 hlasů je tak všechno, s čím můžou počítat (právě tolik hlasů dostala neúspěšná kandidátka Klára Dostálová v druhém kole volby na místopředsedkyni; její frakce má 84 členů, pozn. red.).

Myslíte si, že vstoupit do nové frakce se stranou maďarského prezidenta Viktora Orbána Fidesz bylo od hnutí ANO a Motoristů a Přísahy správné rozhodnutí? O jistém vyloučení z jednání se totiž hovořilo dlouho, teď se to jen potvrdilo.

Nebudu hodnotit kroky jiných politických subjektů. Ale cordon sanitaire není proti ANO, jak si na to hrají europoslanci Danuše Nerudová s Janem Farským (oba STAN ve frakci EPP). Je proti francouzské straně Marine Le Penové.

Pokud neumožňujeme každému ukázat, co umí a nedáme mu šanci ostatní pozitivně ovlivnit, aby pro jeho návrhy hlasovali, tak vlastně nahráváme tomu, aby se poměry stran v příštím období otočily. Bojím se, že se jenom roztočí spirála nenávisti. A cítím hrozbu v tom, že jakákoli menšina se znelíbí, může být příště za plotem.

Filip Turek (Motoristé sobě) z frakce Patriotů na sociální sítě napsal: „Hrají nějakou skladbu, kterou úplně neznám a všichni si stoupli. Já si stoupám na jinou.“ Odkazoval na Ódu na radost, hymnu Evropské unie. Není jeho chování za hranou? Neporušuje kodex europoslance?

To neporušuje. Já jsem u ní taky nestála, jen jsem kolem toho nedělala tyto opičky. Evropská unie nemá oficiální hymnu, není to federace a já nechci, aby se z ní federace stala.

Pokud by hrála hymna kteréhokoli členského státu, stoupla bych si. Já si z toho jenom nedělám PR a nepíšu k tomu tyto popisky.