Volili jste Pavla? Pak mě neškolte! říká Konečná. Extremistu vidí v Řeporyjích

Před pár dny jste měla sedět na schůzce s představiteli levicových stran v čele se sociálními demokraty, jejichž předseda Michal Šmarda setkání svolal. Původně s cílem „zvážit možnost společného postupu a koordinace našich aktivit v příštích měsících“. Pak ale schůzku zrušil s tím, že byla „špatně vyložena“, jelikož s komunisty spolupracovat nechce. Co vy na to?

Asi k tomu nemám co dodat. Šmarda napíše e-mail, o kterém nejspíš vědí dřív novináři, pak ho sám zpochybní a neguje. Pozve vás na schůzku, kterou pak zruší, o čemž jsem se nejprve dozvěděla z médií. Vlastně jsem vůbec nepochopila, co vlastně chtěl. Já se opravdu snažím bojovat s Fialovou vládou a snažím se, abychom dali dohromady subjekty, jimž jde o to, svrhnout tuto vládu. Za mě SOCDEM pod vedením pana Šmardy hraje hru, že bojuje, ale když by bojovat opravdu mohla, tak se stáhne. Nevím, zda je to účel nebo cíl. Možná, že Bartovy peníze (podnikatel a investor Jan Barta podpořil SOCDEM, pozn. red.) byly určeny k tomu, aby žádná silná levice nevznikla. Velmi mě urazilo, co pan Šmarda do dopisu napsal.

Napsal toho víc, co máte konkrétně na mysli?

Citoval tam mé jméno s tím, že snad máme jednat o spojení. Já jsem jednak měla ten den pracovní program, takže na schůzku měli jít dva naši místopředsedové. Zadruhé jsem o spojování se sociální demokracií nikdy nemluvila. Bavila jsem se o spolupráci na tvorbě kandidátních listin do obecních zastupitelstev, máme spolupráci v krajských volbách v Ústeckém kraji, ale nic dál jsem v tomto stylu nekomentovala. Jako KSČM jsme na tu schůzku byli pozváni stejně jako na řadu jiných schůzek, které ovšem jejich iniciátoři nemedializují. Možná proto, že skutečně chtějí něco vytvořit či uskutečnit. Myslela jsem, že se pobavíme třeba o tom, jak postupovat při volbách do Sněmovny v příštím roce. Ale jak to podal Michal Šmarda… Mě to moc mrzí, ale v podstatě tím prokázal jediné: Dnes je jedinou autentickou levicovou stranou v České republice KSČM. Za mě to bylo ze strany pana Šmardy jen trapné. Já přitom opravdu nebojuji se SOCDEM, spousty jejich lidí si vážím, některé bývalé a možná i současné členy SOCDEM máme na kandidátkách do krajů, aniž by o tom možná Michal Šmarda věděl. Ale toto vedení SOCDEM pro mě ztrácí jakoukoli relevanci.

Po krajských a senátních volbách mají sociální demokraté volební sjezd, kandidátkou na předsedkyni je i exministryně práce Jana Maláčová. Když jsem s ní před pár dny dělal rozhovor, odpovídala na některé věci velmi podobně jako vy. Myslíte, že s ní byste se na nějaké formě spolupráce pro volby do Sněmovny uměla dohodnout lépe než se Šmardou?

Samozřejmě si umím představit spolupráci s kýmkoli. Ovšem s tím, kdo o ni reálně stojí a nepíše stupidní dopisy. Vím, že proběhne sjezd SOCDEM, a určitě si počkám na jeho výsledek. Pokud vyhraje člověk, který nebude zapšklý a půjde mu opravdu o to, bojovat proti této asociální vládě, tak nemám problém si s ním zajít na kafe a pobavit se o možnostech.

Jak konkrétně by podle vás vůbec mohla vypadat spolupráce KSČM, respektive koalice Stačilo! se SOCDEM?

Zatím se nad tím takto vůbec nezamýšlím. Pro mě je SOCDEM se současným vedením stranou, která jen za posledních 14 dní prokázala, že se s ní nedá dohodnout na ničem. Ani na obyčejné schůzce. Znovu opakuji, že si velmi vážím poctivých sociálních demokratů v obcích, městech a krajích. Znám jich řadu a prokázali, že mají opravdu srdce nalevo, že jim jde o to, aby se v této zemi žilo líp. Vedení SOCDEM – opakuji, že vedení – dnes naproti tomu pomáhá prezidentu Pavlovi a Fialově vládě udržet se u moci. Nedovede být alternativou vůči vládě a jediné, co ještě mají za cíl, asi je, aby o nich někdo ještě něco napsal. Proto píší pozvánky, které pak ruší, a dávají to médiím.

Epizoda se Šmardovou pozvánkou ovšem opět rozvířila debatu, že je KSČM přímou pokračovatelkou předlistopadové KSČ. Sociální demokraté připomínali třeba slučovací sjezd z roku 1948, kterým KSČ prakticky zlikvidovala ČSSD. Co tomu říkáte?

Víte, mně to přijde směšné. Zvlášť od lidí typu Michala Šmardy, kteří do funkce prezidenta podpořili Petra Pavla, jenž tu stranickou legitimaci KSČ měl a byl ve funkcích. Lidé, kteří podporují v podstatě kovaného komunistu, mě nemají co školit, že jsem členkou Komunistické strany Čech a Moravy. Fakt ne!

Další věcí, která často zní coby argument proti možné spolupráci s vámi, je to, že dáváte prostor různým extremistům. Konkrétně bývají zmiňováni někteří lidé označovaní za antivaxery, dezinformátory či dezoláty, jak se dnes říká. V Jihomoravském kraji má například vést kandidátku Stačilo! Petra Rédová Fajmonová, jež dřív působila v PRO Jindřicha Rajchla. Co na to odpovíte?

Péťa Rédová je opravdu kandidátkou na hejtmanku. Víte, pro mě jsou extremisté a v podstatě diktátoři lidé typu mého kolegy z Evropského parlamentu Ondřeje Koláře, který je v televizi schopen natvrdo říct, že by některé názory neměly dostat vůbec sluchu a měli bychom je regulérně cenzurovat. To je pro mě v demokratické společnosti totální extrém. V čem jsou extremističtí někteří naši kandidáti? V tom, že třeba v covidové době říkali věci, u kterých se za dva tři roky potvrdilo, že byly pravdivé? Že si dovolí říkat své názory? Pro mě je totální extremista někdo, kdo tvrdí, jak chce demokracii, ale že v ní má právo říkat své názory jen někdo. Ten, který říká jen to, co hlásá tato vláda. Že si někteří berou některé naše kandidáty jako rukojmí pro argument, proč ne s námi, je jen to, co jsem říkala na začátku. Buď chcete bojovat proti pětidemolici, chcete, aby tato vláda skončila co nejdřív, anebo si hledáte zástupné důvody, abyste to vlastně nemusel dělat. Přitom vám mohu dát opravdu křiklavý příklad extremisty. Kdokoli u nás se jeho chování ani neblíží.

Poslouchám.

Co je Pavel Novotný z Řeporyjí? Člověk, který má podmínku, sprostě nadává lidem, systematicky vyvolává nenávist proti skupinám obyvatel, o Češích tvrdí, co tvrdí. Novotný je schopen veřejně napsat věci, které by asi 99 procent normálních lidí ani nenapadly, ale on je na to ještě hrdý. Chce selektovat lidi, některé vybombardovat. Tento člověk je člen ODS, která tu vládne. Pan premiér Fiala se ho zastává, paní Nerudová a všichni ti pětidemoliční papaláši za ním jezdí a fotí se s ním. A mně někdo bude říkat, že mám nějaké extremisty? Nikdo z kandidátů Stačilo! nic takového nedělá. Takže co je extremismus? Pro mě to je Ondřej Kolář a Pavel Novotný.

Pojďme ke krajským volbám. Budete v nich kandidovat jako Stačilo!, nebo jako KSČM?

Ve dvanácti ze třinácti krajů kandidujeme pod hlavičkou Stačilo! s různým složením stran, které pod Stačilo! jsou. Z velké části je to propojení KSČM a České strany národně sociální, se kterou jsme kandidovali i do Evropských voleb. Někde se přidávají Spojení demokraté, někde ČSSD Jiřího Paroubka, někde lokální subjekty. Jsou to koalice, které tvořili naši krajští zástupci. Z vedení KSČM jsme do toho nijak nezasahovali. Pod hlavičkou Stačilo! kandidujeme i v Ústeckém kraji, kde je to spojení KSČM, SOCDEM a ČSNS v čele s naším bývalým hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. V jediném Karlovarském kraji kandidujeme samostatně jako KSČM.

V nedávných eurovolbách jste se ziskem téměř deseti procent výrazně uspěli. To je ale úplně jiná disciplína než klání o kraje. Před čtyřmi roky jste obhajovali 86 mandátů a získali jich pouhých 13, celkem vás volilo necelých 132 tisíc lidí. To byl výprask. Vždyť v eurovolbách jste jen vy osobně získala přes 115 tisíc preferenčních hlasů. Co budete považovat za úspěch ve volbách do krajů?

Dnes jsme zastoupeni v zastupitelstvech čtyř krajů. Byla bych moc ráda, kdybychom se vrátili do zastupitelstev většiny ze třinácti regionů. Protože můžete jít kraj po kraji a v podstatě v České republice neexistuje region, kde by nebyla nějaká kauza. A všude vládnou v nějakých koalicích členové pětidemoliční vlády. Velmi často podporovaní hnutím ANO. Nebo hnutí ANO podporováno pětidemolicí. Což považuji za šílenost. Zvlášť ve chvíli, kdy někdo tvrdí, jak pětidemoliční vláda dělá špatné kroky, ale přitom je v krajích její prodlouženou rukou. Naším cílem je změnit vlády v krajích. Vrátit tam lidi, kterým o každý konkrétní region jde a budou se umět postavit i té vládě. Kraje třeba mají legislativní iniciativu, což je velmi silný nástroj. Je ale evidentní, že pětidemoliční hejtmani a vedení krajů ho nechtějí využívat proti vlastní vládě. A přitom by se tam dala prosadit řada věcí. Kraje třeba mají ve správě zdravotnictví, dopravu, střední školy. Věci, které by vláda ráda rozprodala. Tomu chceme zabránit, proto jsme udělali širší koalice.

Proč podle vás v krajských volbách chybí nějaké jednotné konkrétní téma typu boj proti poplatkům ve zdravotnictví, se kterým v roce 2008 drtivě vyhrála ČSSD Jiřího Paroubka?

My jednotné téma máme. Krajské volby jsou pro nás pokračováním boje proti této vládě. Říkáme to naprosto otevřeně, je to tak i v našich materiálech, na billboardech. Prostě chceme říct: Stačilo! i tomu, co se děje v krajích. Protože se tam pro lidi nic pozitivního neodehrává.

Ve volbách do Senátu se vám tradičně moc nedaří, letos kandidujete v šesti volebních obvodech. Nejvíc mě zajímá ten českobudějovický, kde by rád uspěl váš bývalý předseda Vojtěch Filip, jenž se jinak drží spíš stranou. Kandiduje ovšem nikoli pod hlavičkou Stačilo!, ale pod značkou KSČM. Co tomu říkáte?

(rozesměje se) Takto jsme se samozřejmě dohodli. Na rozdíl od krajských voleb, kde jsme nechávali mandát krajským vyjednavačům, Senát jsem jako předsedkyně strany intenzivně řešila. Kandidujeme v šesti obvodech. Ve třech pod hlavičkou KSČM, ve třech pod hlavičkou Stačilo!, šlo o to, jak se třeba ti kandidáti dohodli na podpoře s dalšími stranami. Vojta Filip jako bývalý předseda KSČM kandiduje pod hlavičkou KSČM. A já velmi podporuji všech šest našich kandidátů. Ať už v Ostravě, Chomutově, Litoměřicích, Českých Budějovicích, Břeclavi, nebo Domažlicích. Pojedu jim i na kampaně, jsou to skvělí lidé a moc si přeju, aby do Senátu prošli. Protože i Senát je dnes jen prodlouženou rukou vlády a myslím, že tato chapadla musíme začít v demokratických volbách postupně usekávat. A udělat vše pro to, aby se poměry začaly měnit.