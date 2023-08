Rakušan selhal, Green Deal přinese zdražování a naštvanost, míní Konečná

Konečná, která je v současné době jedinou europoslankyní za komunisty, by považovala za úspěch navýšení počtu mandátů. „KSČM v prvních volbách do europarlamentu měla šest mandátů, teď jsem tam sama. A nechci tam zůstat sama, to bych považovala za úspěch,“ řekla Konečná, která nyní pracuje v pěti výborech.

Do eurovoleb půjdou komunisté v koalici s levicovými subjekty, které mají podle Konečné stejný přístup k Evropské unii. Už v minulém volebním období takto kandidovali v rámci uskupení Česká levice společně, připomněla předsedkyně strany.

Cílem KSČM v europarlamentu bude prosazovat například mírovou politiku, Konečná se chce zaměřit také na sociální otázky. „Chceme projednat evropskou minimální mzdu, abychom se pokusili sjednotit situaci napříč Evropou,“ předestřela europoslankyně, která se v rámci svého mandátu zabývá také právy pacientů.

„Rakušan selhal“

Za protichůdný označila Konečná návrh reformy azylové politiky, kterou pro Českou republiku vyjednal ministr vnitra Vít Rakušan.

„Povinná solidarita, to jsou dvě slova, která jdou proti sobě. Vít Rakušan podle mě selhal. Pro tento návrh jsem nehlasovala, hlasovali jen Piráti a hnutí STAN, kteří přitom sami povinnou solidaritu ve svém programovém prohlášení odmítali. Budeme se snažit, aby to šlo zastavit, byť to bude složité,“ okomentovala snahy ministra vnitra Konečná.

Návrh by se podle ní měl soustředit na řešení příčiny problému, nikoliv jeho důsledku. „Měli bychom se zaměřit na země, ze kterých lidé do Evropské unie přicházejí. Proč opouštějí své země, jak se jim tam žije, jak je tam budeme vracet? Tato reforma otázku nelegální migrace nevyřeší,“ míní předsedkyně komunistů.

Green Deal a euro

Dalším z velice probíraných témat na úrovni evropské politiky je Green Deal, který podle Konečné přinese do Česka pouze zdražování a naštvanost. „Budeme mít problém cokoliv postavit, zemědělci budou mít problém s jakoukoliv svou činností. Nedostanou dotace ani pojištění,“ nastínila Konečná, jak si představuje dopady zelené dohody.

„Zastavujeme náš průmysl, zavřeli jsme spoustu továren, které bychom potřebovali. Navíc se tváříme, že vzduch zná hranice. Nevadí nám, že v Turecku to bude smrdět, ale hlavně že to nemáme v Evropě. Nechci mít Evropu bez průmyslu,“ vyzvala předsedkyně KSČM.

Podle ní jsou požadavky Evropské unie na zelenou energii pro Českou republiku nemyslitelné. „V Evropské komisi mi řekli, že máme postavit větrníky a žít pouze z této energie. A když jsem se jim snažila vysvětlit, že to nebude stačit, tak mi řekli, že musíme energii nakupovat. Nechci ztratit suverenitu,“ kritizuje nařízení EU Konečná, která dlouhodobě odmítá přijetí eura.

Kritice vystavila také evropské dotace, které podle ní kazí trh. „Kdyby byly dotace zrušeny ve všech státech Evropské unie, tak je to za mě super,“ uzavřela.