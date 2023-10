Navzdory slovům o úsporách, Úřad vlády bobtná. Přišla i Kateřina Jacques

„Sami jdeme příkladem, dvacet miliard chceme ušetřit jenom na provozu úřadů státu,“ prohlašoval v minulosti premiér Petr Fiala (ODS). Jen na jeho úřadě je ale realita trochu jiná. Počet zaměstnanců tam stoupl o více než deset procent. O zhruba stejné procento stoupl také počet lidí pracujících pro úřad na dohody.

Nově třeba do Strakovy akademie nastoupila jedna z bývalých hlavních tváří Strany zelených Kateřina Bursíková Jacques, kterou coby zelenou aktivistku proslavila zejména její nevědomost o tom, co to je biomasa.