Píšou mi, že jsem dcera vraha. Nejmladší Pirátka o útocích i Babišovi na hraně

Stala jste se jednou z nejmladších poslankyň. Už ustaly nadávky, které se po volbách na mladé poslankyně vyrojily? Jak se zabydlujete ve Sněmovně?
Zabydlování jde dobře, ztratila jsem se tu zatím jen dvakrát (úsměv). Lidé z našeho mediálního týmu mě ale po telefonu navedli k jídelně a odtamtud už jsem trefila do kanceláře. Jinak to pro mě ve Sněmovně není zcela nové, byla jsem tu na stáži u naší bývalé poslankyně Kláry Kocmanové. Ještě mě čeká zařizování kanceláře jak tady, tak v Pirátském centru, kam za mnou budou moci chodit občané.
Babiš dokázal využít hybridní válku, kterou s námi vede Rusko, a rozehrát vliv dezinformací ve svůj prospěch.