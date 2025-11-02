Píšou mi, že jsem dcera vraha. Nejmladší Pirátka o útocích i Babišovi na hraně

Premium

Fotogalerie 9

Katerina Demetrashvili je česká studentka a politička, od října 2025 poslankyně Poslanecké sněmovny. Je členkou republikového výboru České pirátské strany a místopředsedkyní Mladého Pirátstva. Studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. (30. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jiří Vachtl
Eva Pospíšilová
,
  20:00
Dvaadvacetiletá studentka práv s gruzínskými kořeny Katerina Demetrashvili se díky kroužkování pirátek stala jednou z nejmladších poslankyň. Přesto je už od voleb hodně slyšet. Tvrdě se vyjadřuje vůči Rusku, proti kterému bojuje její otec na Ukrajině, i budoucí vládě Andreje Babiše. „Je jasně vidět, že celá koalice bude postavena na tom, aby se vzájemně nevydali k trestnímu stíhání,“ říká.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Stala jste se jednou z nejmladších poslankyň. Už ustaly nadávky, které se po volbách na mladé poslankyně vyrojily? Jak se zabydlujete ve Sněmovně?
Zabydlování jde dobře, ztratila jsem se tu zatím jen dvakrát (úsměv). Lidé z našeho mediálního týmu mě ale po telefonu navedli k jídelně a odtamtud už jsem trefila do kanceláře. Jinak to pro mě ve Sněmovně není zcela nové, byla jsem tu na stáži u naší bývalé poslankyně Kláry Kocmanové. Ještě mě čeká zařizování kanceláře jak tady, tak v Pirátském centru, kam za mnou budou moci chodit občané.

Babiš dokázal využít hybridní válku, kterou s námi vede Rusko, a rozehrát vliv dezinformací ve svůj prospěch.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Kvůli krádeži kabelů byl večer mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na Přerovsku zastaven provoz na železničním koridoru. Vlaky nabírají zpoždění až 90 minut, uvedly České dráhy. Podle policie byly...

2. listopadu 2025  19:18,  aktualizováno  20:21

Vlak u Holyně narazil do spadlého stromu. Hasiči ho vyprošťují zpod soupravy

Na železniční trati mezi pražským Prokopským údolím a Řeporyjemi došlo v neděli večer kolem 19. hodiny k mimořádné události. Vlak zde narazil do spadlého stromu, který skončil částečně pod soupravou....

2. listopadu 2025  20:11

Píšou mi, že jsem dcera vraha. Nejmladší Pirátka o útocích i Babišovi na hraně

Premium

Dvaadvacetiletá studentka práv s gruzínskými kořeny Katerina Demetrashvili se díky kroužkování pirátek stala jednou z nejmladších poslankyň. Přesto je už od voleb hodně slyšet. Tvrdě se vyjadřuje...

2. listopadu 2025

Útok nožem v britském vlaku: jednoho z podezřelých policie propustila

Nic nenasvědčuje tomu, že sobotní útok nožem ve vlaku na východě Anglie byl teroristickým činem, uvedla v neděli britská policie. Jeden z deseti zraněných je nadále v ohrožení života. Oba podezřelí...

2. listopadu 2025  13:19,  aktualizováno  19:41

„Lidé brečeli.“ Nechtěl jen přihlížet, a tak utekl z protektorátu bojovat za svobodu

„Viděl jsem na Václaváku lidi brečet, řekl jsem si, že musím něco udělat.“ Když do Prahy 15. března 1939 vpochodovali Němci, bylo Jiřímu Pavlovi šestnáct. O půl roku později se opravdu rozhodl konat....

2. listopadu 2025  19:26

Invaze na Tchaj-wan? Si chápe, jaké by měla následky, prohlásil Trump

Čínský prezident Si Ťin-pching chápe následky, které by přinesla čínská invaze na Tchaj-wan, uvedl americký prezident Donald Trump. V rozhovoru se stanicí CBS News ale odmítl říct, zda by v takovém...

2. listopadu 2025  18:04

Pod pecemi Dolních Vítkovic září planety. Unikátní výstava zve do vesmíru

Planety sluneční soustavy, družice, raketoplán, astronauti nebo létající talíře. To všechno je až do konce roku každý den po setmění k vidění v industriálním areálu Dolních Vítkovic. V sobotu zde...

2. listopadu 2025  17:56

Jsme tu jako rukojmí. Ruské vojenské akademie nedovolují kadetům odejít

Ruští kadeti na vojenských akademiích si stěžují, že jejich žádostem o ukončení studia nikdo nevěnuje pozornost, a jsou tak nuceni v zařízeních zůstat. Akademie je též nutí k podpisům smluv o...

2. listopadu 2025  17:33

Pražané v dešti slavili Dušičky. Hrob Karla Gotta zaplavily svíčky a květiny

Ani deštivé nedělní počasí neodradilo obyvatele Prahy od návštěvy hřbitovů a připomínky zesnulých v dnešní den jejich památky. Lidé se na Dušičky schovávali pod deštníky nebo přicházeli v pláštěnkách...

2. listopadu 2025  17:23

Města nasazují do práce roboty. Pomáhají se sbíráním odpadků i hašením požárů

Roboti v některých amerických městech se pomalu stávají součástí městské infrastruktury. Asistují tam, kde se práce opakuje, je náročná či nebezpečná. Kromě běžných činností, jako je sekání trávníků...

2. listopadu 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Ostravské stopy: Ostrava naučí prohrávat, ale i získat odolnost, říká Iva Málková

Ostravská patriotka Iva Málková je uznávanou literární historičkou, která má za sebou řadu odborných publikací a vyhledávaných přednášek. Seriál Ostravské stopy přináší její pohled na rodné město.

2. listopadu 2025  16:55

VIDEA TÝDNE: Trump vyděsil Japonce, Paklíč pod čepcem a ňadra na odiv

S nedělním podvečerem je tu také souhrn nejsledovanějších videí portálu iDNES.tv. Tento týden se vám líbily vysloveně odpočinkové záběry. Třeba prezident Trump, který vyděsil Japonce porušováním...

2. listopadu 2025  16:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.