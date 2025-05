Těhotné maminky často na své děti, které jsou ještě v bříšku, mluví, zpívají jim, pouštějí jim hudbu. Má to nějaký vliv na jejich budoucí řeč a jazykové schopnosti?

Ano, ale do jaké míry, to bohužel přesně nevíme. Nenarozené dítě vnímá a rozlišuje různé zvuky zvenčí už od sedmého měsíce těhotenství a zvuková stimulace sama o sobě je důležitá pro správný vývoj sluchu. Pokud je dítě slyšící a matka používá mluvený jazyk, dítě si jej začíná osvojovat ještě před narozením. Když se pak narodí, dokáže rozpoznat jazyk matky od jiných jazyků. Preferuje poslech mateřského jazyka, protože si na něj zvyklo už v děloze. Maorové na Novém Zélandu mají prý tradici, při níž nastávající otec vymýšlí speciální písničku, kterou zpívá miminku už v těhotenství. Během porodu ji pak zpívá znovu, aby dítě podpořil při příchodu na svět.

Víme, že v některých afrických zemích si děti běžně osvojují i šest jazyků.