Tak se vojáci stravují denně? To snad ne, hodnotí Cajthamlová vojenská jídla

Vystudovaná lékařka a odbornice na zdravé stravování se nedávno podívala na složení balených potravinových dávek, kterých armáda objednává statisíce v různém složení. Ty hodnotila vesměs kladně, ale chyběla jí pestrost.

„Překvapilo mě, kolik cukru a umělých sladidel, jako je třeba sacharóza, v balíčcích vojáci fasují. Také ve žvýkačkách. Oceňuji vyřazení glutamátu a dalších rizikových éček, ale překvapuje mě relativně vysoký poměr tuků ve stravě,“ řekla k novému složení, které je ovšem zatím vizí armádních nákupčích, protože vojáci mají ve skladech tisíce starších verzí a výběrové řízení na čtyři sta tisíc celodenních jídel není stále ukončeno.

Redakce iDNES.cz sehnala současný balíček BDPI 2, který obsahuje snídani, večeři i oběd. K tomu pak přídavek, kde nalezneme sušené maso nebo energetický gel. První dva jmenované pokrmy Kateřina Cajthamlová posoudila s ohledem na složení a později i ochutnala.

„Vidím, že tu je ve složení rybička, no výborně. Ta mi u těch nových chybí. A navíc je s luštěninou, já mám čočku moc ráda. Ostatně mi v dnešních restauracích chybí pokrm známý z dřívějších čtyřek, čočka s vejcem,“ zhodnotila složení a narazila na fakt, že v tehdejších jídelnách čtvrté cenové skupiny byla čočka s vejcem ve stálé nabídce.

Potravinové dávky pro vojáky obsahují celodenní stravování. V tomto případě i takzvaný přídavek, který obsahuje mimo jiné sušené maso.

Zaujalo balení, chemický ohřev, ale i doplňky

Zaujalo ji ale i balení, včetně přibaleného koření, lžíce a chemického samoohřevu. „Je to pěkně zelené, docela mi to ladí k oblečení,“ zažertovala, ale při čtení složení některých částí jídelních balíčků jí humor přecházel. Třeba křehké plátky s ohledem na alergiky – celiaky (nesnášenlivost lepku, pozn. redakce) kladně nehodnotí, a čokoládu, která má 56 procent kakaa, by si také nedala. O sušence s tukovou polevou by se raději ani nebavila.

Kateřina Cajthamlová Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze.

Pracovala v nemocnicích na lůžkovém oddělení, poté provozovala nestátní zdravotnické zařízení v oboru interna.

Je popularizátorkou zodpovědného přístupu ke svému životu a zdravého životního stylu.

Moderovala televizní pořady Jste to, co jíte a DoktorKA, spolupracuje s mnoha časopisy, napsala několik knih. Nedávno jí vyšel knižní rozhovor o různých etapách života Zázraky jsou logické, spoluautorkou je novinářka Lucie Šilhová.

Je rozvedená, má dvě dospělé děti.

Naopak i přes skeptický přístup k instantní kaši, která se skrývá ve snídaňovém balíčku, byla její chutí překvapená. „60 gramů zalijte 180 mililitry horké vody. No dobrá. Krásně se to rozvonělo. Je tam skořice, vidím i kousky jablek. To ale vůbec nechutná špatně. Chutná mi to, opravdu. To si dovedu představit jíst, ale taková snídaně jako celek nevím, jestli chlapovi stačí,“ pochválila nečekaně dobrou chuť odbornice.

Večeře s kyselou omáčkou a masem jí nezaujala, dokonce ochutnání odmítla. Rybu ale postrádala v novém složení, a proto ji vyzkoušela. Tomu předcházel ohřev, kdy je třeba jídlo v balíčku vložit do připraveného průhledného tlustostěnného pytlíku. To vše je třeba po rysku zalít, přehnout v označeném místě a vyčkat zhruba deset minut.

Bez zápachu, bez vůně

Během mžiku se voda ohřeje, bublá, místy z pytlíku uniká pára. Pokrm v konzistenci připomínající mix kaše a rizota nemá příliš výraznou vůni, ale ani nijak nezapáchá.

„Na to jsem se opravdu těšila. Ryba mi v těch nových chybí jako hlavní jídlo a tady je. A navíc to je opět chutné, dobrá kombinace, slané tak akorát, nepřekořeněné. Chválím i nízký obsah soli. To lze vyčíst ve složení, je to ale i znát na chuti. Co ale rozhodně nepochválím je množství obsažené ryby,“ zhodnotila oběd.

Ryby bylo ve více než třísetgramovém balení patnáct procent, tedy necelých padesát gramů. „A když si dáte někde rybu, porce je určitě nejméně sto padesát gramů, takže tady sice je, nechutná vůbec špatně, ale je jí málo,“ dodala.

Krátkodobá náhrada pestré stravy

Podle Cajthamlové je ale třeba brát ohled na to, že se vojáci nestravují pomocí těchto balíčků denně, ale jde o nouzové a krátkodobé řešení. Pak nelze BDPI nic vytknout a i nad složením lze přimhouřit oko.

Kaše chutnala, ale instantnímu nápoji, křehkým plátkům, čokoládě, či sušenkám by se odbornice na stravování vymezila. Chápe ale, pokud se tato jídla nekonzumují denně, že je možné díky nim nahradit pestrou a vydatnou stravu.

„Potravinové dávky nejsou určeny k běžnému a dlouhodobému zabezpečení stravování vojáků. Při výběru pokrmů a použitých technologií je přihlédnuto k tomu, aby byla zajištěna zejména bezpečnost a skladovatelnost těchto dávek při běžných teplotách,“ popsala mluvčí armády podplukovnice Vlastimila Cyprisová.

V tomto kontextu jde i podle Cajthamlové o velmi dobrou alternativu pestré stravy, navíc s přihlédnutím k dřívějším dobám. „Já si pamatuji takové ty plechovky, kádéčka. Lančmíty a další, oproti tomu je toto nebe a dudy,“ řekla na závěr odbornice, která se hodnocením kvality potravin a zejména pak stravování mediálně proslavila.