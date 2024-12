Soud potrestal exnáměstkyni ministerstva obrany za podivný nákup mobilů

„Obžalovaná se podle názoru soudu dopustila přečinu zneužití pravomoci úřední osoby, který byl dokonán již v okamžiku, kdy pokyn k pořízení mobilních telefonů svědkovi Protivovi (tehdejšímu řediteli Vojenského technického ústavu – VTÚ, pozn. red.) zadala. A to v rozporu se svou pravomocí. Jednoznačně vybočila ze svých oprávnění... a to s úmyslem opatřit si takto sobě a dalším osobám neoprávněný prospěch,“ uvedla po vyhlášení verdiktu samosoudkyně Klára Jantošová.

Blažková podle soudu nařídila na konci roku 2020 podřízenému šéfovi jednoho z vojenských podniků Jiřímu Protivovi, aby koupil ze státních peněz čtyři tehdy novinkové mobilní telefony iPhone s tím, že budou pro ministerstvo obrany.

Protivovi to podle jeho slov přišlo nestandardní, ale snažil se své nadřízené vyhovět. Hledal proto s dalšími členy podnikového managementu způsob, jak to udělat. Nakonec nechal v lednu 2021 nakoupit mobily v celkové hodnotě 140 tisíc korun jako propagační předměty a Blažkové je doručil.

Ta je však podle rozsudku na ministerstvu nezaevidovala, ale nechala si je. Konkrétně jeden pro sebe, druhý dala manželovi, třetí získal tehdejší ministr obrany Metnar a čtvrtý neznámo kdo – vlastníka posledního telefonu vojenská policie nedohledala.

Když se po odchodu Blažkové z funkce začal nákup mobilů vyšetřovat, přišla exnáměstkyně do Vojenského technického ústavu dva telefony – svůj a manželův – vrátit s tím, že o jejich pořízení z podnikových peněz neměla tušení.

Někdejší náměstkyně se hájí tím, že na konci roku 2020 v rámci komunikace s ministrem Metnarem sháněla soukromé mobilní telefony a ředitel VTÚ Protiva jí prý sám od sebe nabídl laskavost, že jí novinkové mobily sežene s předstihem a levněji. Tak toho prý využila a při předání mu je také údajně zaplatila. Doklad ani záruční list však neřešila.

„Kdyby pan Protiva nebyl tenkrát u mě v kanceláři a nenabídl se mi, tak bych to přes něj nesháněla. O něčem takovém – že má možnost to sehnat výhodněji – jsem nevěděla. Využila jsem toho, protože jsem měla velké břicho, byl covid, spousta starostí, měla jsem za měsíc odcházet na mateřskou dovolenou. Jednalo se o tři mobilní telefony, o čtvrtém nic nevím,“ řekla před soudem Blažková.

Přestože obhajoba označila Protivu za nevěrohodného svědka nebo zpochybňovala, že Blažková vůči němu vystupovala jako nadřízená úřední osoba, soud na základě provedeného dokazování neuvěřil právě jí.

„Jako zcela nelogické se ve vztahu k dokladovanému procesu pořízení mobilních telefonů a zapojení řady osob do tohoto procesu jeví tvrzení obžalované, že měla magistru Protivovi zaplatit v hotovosti 85 tisíc korun a on si měl peníze ponechat. To se jeví v kontextu všech dokladů (nákup telefonů byl ve VTÚ zaevidovaný, pozn. red.) jako nelogické,“ prohlásila například soudkyně.

Dosud bezúhonné Blažkové uložila peněžitý trest ve výši 80 tisíc korun, který může exnáměstkyně uhradit ve splátkách. Státní zástupkyně žádala v rámci postihu pro obžalovanou i osmnáctiměsíční podmínku, podle soudu je však samotná finanční sankce dostatečná.

Obě strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou, zda se odvolají. Rozsudek tak zatím není pravomocný. Blažková při odchodu z jednací síně na dotazy novinářů nereagovala.