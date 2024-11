Podivný nákup telefonů? Nevěřím platbám přes internet, řekl u soudu exministr

Lubomír Metnar šéfoval resortu obrany s rozpočtem přes 80 miliard korun, ale nebyl si sám schopen koupit soukromý mobilní telefon, dárky pro děti nebo zaplatit řemeslníky. Obstarávala mu to a platila ze svých peněz například jeho náměstkyně Kateřina Blažková. On pak prý šel do bankomatu, vybral hotovost a „cash“ jí vrátil.

„Do dneška nemám internetové bankovnictví, příliš tomu nedůvěřuji,“ uvedl v jednací síni někdejší ministr obrany, a dříve i vnitra. Dodal, že bankovní účet i platební kartu vlastní.

Na detaily, jakým způsobem se k němu dostal začátkem roku 2021 mobilní telefon iPhone novinkové řady 12 za zhruba 35 tisíc korun, si už nevzpomíná. Uvedl, že měl tehdy vážnější starosti – v té době mu například zemřela nemocná žena.

Exministr, který používal dva telefony – služební a soukromý, si před soudem vybavil, že tehdy podřízené žádal o nový přístroj. „Požadoval jsem telefon, abych ho mohl obměnit. Zadal jsem požadavek, ten byl splněn. Myslím, že pořízení telefonu pro mou osobu spadalo pod paní náměstkyni Blažkovou. Domnívám se, že to byl služební telefon, ale nejsem si jistý,“ vypověděl Metnar.

Z jeho dalšího výslechu vyplynulo, že si při odchodu z resortu mobil nechal a nic za něj ministerstvu neplatil. Mělo jít tedy o jeho soukromý telefon.

Způsob pořízení mobilu ho nezajímal

„Nevybavuji si, zda jsem ho hradil. Většinou to probíhalo tak, že to hradily kolegyně. Já jsem vybral z bankomatu a refundoval jsem jim to,“ tvrdí Metnar.

Měsíčně za něj měly podřízené pracovnice včetně Blažkové platit za různé výdaje ze svých peněz 30 až 80 tisíc korun, které jim podle svých slov vracel. „Plateb jsem měl hodně,“ podotkl exministr.

Zda mu Blažková tehdy dala k novému mobilu účtenku nebo záruční list, si už nepamatuje. Hlídal si prý hlavně to, aby byl iPhone v nerozbalené krabičce.

„V žádném případě jsem nevěděl, jak byl telefon pořizován. Nechci, aby to vyznělo zvláštně, ale tohle mě nezajímalo. Tady je požadavek, splňte ho a přineste mi, co jsem požadoval,“ popsal Metnar.

„Myslím, že za něj manželka platila i nějaké složenky, když chtěl koupit něco pro rodinu, tak se zmiňovala, že to za něj platí. Částky mohly jít do desetitisíců. Trvalo to po celou dobu, co pracovala na ministerstvu obrany,“ uvedl manžel stíhané exnáměstkyně Jaroslav Blažek.

Žena podle obžaloby zneužila svou pravomoc, když nařídila svému podřízenému – řediteli Vojenského technického ústavu (VTÚ) Jiřímu Protivovi – aby pro ni koupil ze státních prostředků čtyři mobilní telefony Apple iPhone za 140 tisíc korun, které si pak nechala. Přesněji – jeden měl být pro ni, druhý pro jejího manžela a třetí pro Metnara. U koho skončil čtvrtý, se vojenské policii dohledat nepodařilo.

Blažková odmítá, že překročila své kompetence a podřízeného ředitele VTÚ úkolovala, ať telefony koupí. Na dotazy štábu iDNES.tv při odchodu z jednací síně neodpověděla, přešla je mlčením.

Její muž uvedl, že pro sebe s manželkou sháněli koncem roku 2020 nové telefony a novinkový iPhone nebyl k mání. „Pak přišla s informací, že známý (jeho jméno si prý nevybavuje, pozn. red.) ty telefony sehnal. Dal jsem jí na to peníze. Ve finále jsme platili tři telefony, protože jeden byl pro pana Metnara, který byl v té době ministrem. On pak následně nějak manželce ty prostředky refundoval,“ řekl Blažek.

Ajťák nákup odmítl, podnik to vyřešil jinak

Podle některých svědků, kteří ve čtvrtek u soudu vypovídali, byl způsob, jakým vedení Vojenského technického ústavu čtyři nákladné telefony zkraje roku 2021 pořídilo, od počátku nestandardní.

Tehdejší pracovník IT oddělení Oto Šorna uvedl, že ho na podzim 2020 požádal šéf podniku Protiva, aby hlídal na trhu dostupnost nového typu telefonů Apple. Oficiální žádanku na nákup mu ale neposlal. Před Vánoci pak ředitel svůj požadavek ještě zopakoval.

„Podíval jsem se do internetového vyhledávače a potvrdil jsem mu, že telefony jsou na trhu dostupné. Po Novém roce mě přímý nadřízený, což byl bezpečnostní ředitel Jindřich Staněk, požádal, abych telefony zakoupil z rozpočtu oddělení informačních technologií. Telefony byly výjimečně drahé. Ptal jsem se, pro koho budou. Pan Staněk mi sdělil, že všechny čtyři telefony si převezme pan ředitel Protiva. Zeptal jsem se, jestli mi pan Protiva podepíše předávací protokol, pan Staněk řekl, že nejspíše ne. Nákup jsem proto odmítl,“ řekl Šorna.

Staněk to podle něj akceptoval. Za pár dní se konala schůzka, kde se Šorna dozvěděl, že se nákup telefonů zrealizuje jinak. Záležitost proto pustil z hlavy.

Státní podnik poté koupil mobily z peněz určených na dárkové předměty. I to bylo podle některých svědků neobvyklé, protože se tímto způsobem pořizovaly výrazně levnější věci jako víno, nože, kalendáře nebo diáře. Nákup telefonů nakonec proběhl na dvě části – vždy po dvou kusech.

„Pan ředitel Protiva se na mě obrátil s tím, jak vyhovět žádosti našeho zřizovatele ohledně nakoupení určitého počtu mobilů, což jsme potom zorganizovali jako nákup propagačních předmětů. Brala jsem to tak, že o to žádala náměstkyně, kterou byla paní Blažková,“ uvedla před soudem tehdejší ekonomická ředitelka VTÚ Eva Malcová.

Na podivný nákup mobilních telefonů, které měly skončit v soukromých kapsách, se přišlo později, když už Blažková ve funkci nebyla. Poté, co se o věc začali zajímat policisté, přišla bývalá ministerská náměstkyně podle svědků telefony do VTÚ vrátit. Jedna pracovnice popsala, že se při tom chovala arogantně. Blažková to popřela.

V případě prokázání viny jí hrozí až pět let za mřížemi. Státní zastupitelství pro ni podle webu Aktuálně.cz žádá v obžalobě podmíněný trest – konkrétně jeden a půl roku vězení s odkladem na dvouletou zkušební dobu.