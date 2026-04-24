Pavel si prohlédl varhany. Ač jsem nepraktikující křesťan, znějí božsky, uvedl

Robert Oppelt
  15:11
Klidně by na nich mohl být štítek Made in Barcelona. Nové varhany pro katedrálu svatého Víta totiž vznikly ve slavné španělské dílně, od loňska ale už postupně rostou na kůru katedrály. V pátek v poledne si je prohlédl prezident Petr Pavel, doprovodili ho končící pražský arcibiskup Jan Graubner a jeho nástupce Stanislav Přibyl.
Prezident Petr Pavel, dosluhující pražský arcibiskup Jan Graubner a nastupující arcibiskup Stanislav Přibyl se zúčastnili tiskového brífinku. Společně si pak prohlédli nové varhany v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. (24. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Ač pokřtěný křesťan, ale nepraktikující, musím říct, že znějí božsky. Věřím, že až uslyšíme první koncert, že si to budou myslet všichni,“ řekl po prohlídce nového nástroje prezident Petr Pavel. Ocenil také to, jak se na nástroj složili lidé ve sbírce, která mu připomněla sbírku na Národní divadlo.

Podle Pavla katedrále dlouho chyběl odpovídající nástroj a nyní ho dostala. „Mám obrovský respekt, když vidím, jak se tu skloubí tisíc let zušlechťovaná řemeslná dovednost s novými technologiemi a s úctou k prostoru, ve kterém jsou varhany postavené,“ uvedl prezident.

Varhany podle něho budou reprezentovat katedrálu svatého Víta, Pražský hrad i Českou republiku. Podle něho je dobrá i symbolika střídání dvou arcibiskupů a bude se dobře pamatovat.

V chrámu svatého Víta staví nové varhany, katedrála bude po 700 letech kompletní

Jan Graubner uvedl, že varhany v arcibiskupské roli zdědil jako rozdělané dílo, při němž bylo třeba překonat spoustu překážek. Dnes jsou varhany podle něho před kolaudací.

„Já jsem k tomu přišel jako slepý k houslím, ale jsem rád, že jsem slepý a že jsou to tak krásné housle,“ řekl po prohlídce Přibyl. Varhany mají podle něho středoevropský nebo i evropský význam a budou lákat špičkové interprety.

I on vyzdvihl národní sbírku, z níž bylo možné nástroj zaplatit. „Jsme schopni se dát dohromady, když je nějaká nouze, ale zde jsme se dali dohromady na krásné věci. Řekl bych, že to je velká vzácnost,“ doplnil.

Na konto sbírky na nový nástroj přispěly tisíce dárců více než 135 miliony korun.

Při sobotním uvedení Přibyla na arcibiskupský stolec podle předsedy Nadačního fondu Svatovítské varhany Vojtěcha Mátla nový nástroj ještě hrát nebude. „Jsou zatím ve zkušebním provozu a v různém testování. Není zatím povoleno na ně hrát za přítomnosti lidí v katedrále,“ uvedl.

Připomněl, že úsilí o varhany trvá 14 let. Zasáhlo tři prezidentské administrativy a zasáhne také tři arcibiskupy. Varhanám mají podle něho požehnat Graubner s Přibylem 15. června na svátek svatého Víta. Následovat bude cyklus koncertů Svatovítský varhanní oktáv, hlavně pro dárce.

Zazní Přibylův oblíbenec i největší český zvon. Jak arcibiskup vstoupí do úřadu

Na vybudování nástroje byla vybrána firma až ze španělské Barcelony. Monumentální nástroj postavili ve španělské varhanářské dílně Gerhard Grenzing. „Ve speciální hale postavili varhany pro naši katedrálu, firma je vyzkoušela a pak je znovu sestaví v katedrále. To znamenalo minimální zásah do pozdějšího liturgického nebo návštěvnického provozu v chrámu,“ vysvětlil Mátl.

Varhany jsou osazené kovovými i dřevěnými píšťalami. Ty dřevěné jsou ze speciálního akustického dřeva, které pochází z Pyrenejí. Křišťály použité na výzdobu jsou z českých skláren, doplní průčelní píšťaly jako dekorace.

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Kadyrovův syn rozjel vlastní byznys. Energy drink se podobá západní značce

Adam Kadyrov uvedl na trh svůj energetický nápoj

Osmnáctiletý Adam Kadyrov, syn dlouholetého čečenského vůdce, uvedl na trh vlastní energetický nápoj a rozšířil tak své veřejné aktivity o nečekaný podnikatelský projekt. Ten podpořil také jeho otec...

24. dubna 2026  15:50

Trump pobouřil Indii. Sdílel příspěvek, který zemi označuje za špinavou díru

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií navštívil Indii. Přivítal...

Americký prezident Donald Trump oživil svou protiimigrační rétoriku. Ve čtvrtek sdílel na sociální síti příspěvek, který označuje Indii za špinavou díru. Indičtí migranti podle něj berou práci bílým...

24. dubna 2026  15:33

Grolich vede lidovce, vyhlásil ambici řídit stát. A představil nové logo

Přímý přenos
Jan Grolich, kandidát na předsedu strany, vystoupil se svým projevem před...

Lidovci na sjezdu v Ostravě zvolili nového šéfa Jana Grolicha, dostal hlasy od 233 z 266 delegátů. „Máme chtít řídit stát, to musí být ambice lidovců,“ řekl Grolich. „Musíme být připraveni, že...

24. dubna 2026  5:25,  aktualizováno  15:32

Tykačův spor se španělským gigantem eskaluje. Pošle ho do exekuce

Pavel Tykač

Jednomu z největších českých byznysmenů v Česku Pavlu Tykačovi dochází trpělivost se španělským telekomunikačním gigantem Telefónica, S.A. Ten jeho firmám Venten Management a Lexburg Enterprises...

24. dubna 2026  15:23

Česko splní své závazky v oblasti obrany, věří americký velvyslanec

Nicholas Merrick, velvyslanec USA v Česku.

Americký velvyslanec v ČR Nicholas Merrick věří, že Česko splní všechny své závazky v oblasti obrany. Řekl to novinářům na zahájení výstavy k 250. výročí vzniku Spojených států. Připomněl vyjádření...

24. dubna 2026  15:23

Vyprodal O2 arenu, teď však začíná opět jako nováček. Z Viktora Sheena je Buka

Raper Viktor Sheen

Bez velkých fanfár a marketingu. Raper Viktor Sheen se po loňské transformaci do alter ega Buka postupně přesouvá na koncertní pódia. Do teď tomu bylo spíše sporadicky. Jeho fanoušci budou mít brzy...

24. dubna 2026  15:23

Europoslanci končí ve Šlachtově Přísaze. Nepřijatelné, složte mandát, reaguje hnutí

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha. Potvrdil to redakci iDNES.cz. „V této situaci považuji za korektní jít vlastní cestou,“ řekl. Hnutí senátora...

24. dubna 2026  10:38,  aktualizováno  15:21

Putin by se mohl zúčastnit summitu G20 na Floridě, uvedl Kreml

Ruský diktátor Vladimir Putin (23. dubna 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin by se mohl zúčastnit prosincového summitu G20 na Floridě. Podle agentury Interfax to v pátek uvedl Kreml, který tak reagoval na dřívější zprávu listu The Washington...

24. dubna 2026  14:55,  aktualizováno  15:16

Magnetická rezonance jako hra. Děti v Motole ji zvládnou už i bez uspání

Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH) zavedla nový edukativní koncept...

Magnetická rezonance bývá pro děti stresující – hlučný přístroj, uzavřený prostor i nutnost nehybnosti vedou až v polovině případů k anestezii. Změnit to má nový koncept, takzvaný Pediatric Coaching....

24. dubna 2026  15:11

Pavel si prohlédl varhany. Ač jsem nepraktikující křesťan, znějí božsky, uvedl

Prezident Petr Pavel, dosluhující pražský arcibiskup Jan Graubner a nastupující...

Klidně by na nich mohl být štítek Made in Barcelona. Nové varhany pro katedrálu svatého Víta totiž vznikly ve slavné španělské dílně, od loňska ale už postupně rostou na kůru katedrály. V pátek v...

24. dubna 2026  15:11

EU poskytnutím půjčky Ukrajině poškodí vlastní občany, tvrdí Rusko

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová (22. dubna 2026)

Rozhodnutí Evropské unie poskytnout Ukrajině půjčku 90 miliard eur poškodí občany členských zemí sedmadvacítky. V pátek to prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Země EU...

24. dubna 2026  15:02

Sněmovna schválila zákon o regulaci cen paliv, zvrátila veto Senátu

Jednání Sněmovny o návrhu zákona k regulaci cen paliv. (24. dubna 2025)

Sněmovna schválila návrh zákona o regulaci cen pohonných hmot, který vetoval Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident. Ministryně financí Alena Schillerová svůj návrh prezentovala tak, že vláda...

24. dubna 2026  6:10,  aktualizováno  15:01

