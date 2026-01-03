Nová kniha o katedrále svatého Víta s názvem Kamenná koruna království přináší pohled na svatyni v nezvyklém detailu. Fotograf Jan William Drnek pro řadu snímků katedrály vytvořil matematické modely a řadu fotografií sestavil z mnoha dílčích záběrů. To je třeba případ snímku západního průčelí katedrály.
„V tomto případě vznikl unikátní pohled na katedrálu, která působí, jako by se nacházela v otevřeném prostoru a nebyla stísněna okolními budovami,“ popisuje. Finální snímek je složen ze 180 záběrů pořízených z plošiny.
Některé záběry bylo také třeba nasnímat znovu v lepších světelných podmínkách. „Některé fotky se dají fotit jen v určitou roční dobu,“ popisuje.
Velkým kruhovým oknem neboli rozetou dopadá podle Drnka světlo každý den trochu jinak. Ideální doba třeba pro vyfocení hrobu svatého Vojtěcha zhruba uprostřed katedrály je tak prý v červnu.
Na obálku knihy tvůrci vybrali snímek, který zachycuje hru denního světla a nasvícení stavby. „Pořízen byl během prvních minut po západu slunce, kdy do již studeného večerního světla pronikají první paprsky teplého umělého světla,“ popisuje Drnek.
Fotograf má na takový snímek podle něj jen pár minut. Právě tahle fotografie, kdy katedrála společně s věncem kaplí vytváří iluzi kamenné koruny, dala knize jméno.
Už nikdy víc
Některé fotografie už nebude možné pořídit znovu. Třeba snímky západní stěny s rozetou, pod kterou tehdy nebyly ještě nainstalovány Svatovítské varhany.
Zvláštním příběhem je fotografování korunovačních klenotů, které opouštějí jen výjimečně korunní komoru v katedrále. „Když potřebujete nafotit šperky, bez problému je vezmete do ateliéru. To s korunovačními klenoty dělat nemůžete, během focení s nimi ani nemůžete manipulovat. Proto jsme měli kopie, na kterých jsme si to s týmem dopředu zkoušeli,“ popsal Drnek. V předchozí knize se soustředil na Slovanskou epopej Alfonse Muchy.