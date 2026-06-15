Katedrála svatého Víta dostala nové varhany. Složily se na ně tisíce dárců

„Nenapadlo nás, že to bude trvat tak dlouho a stát tolik peněz,“ řekl předseda správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany Vojtěch Mátl. Na dnešní, pondělní slavnostní požehnání novému nástroji navazuje Svatovítský varhanní oktáv, série osmi koncertů českých i zahraničních interpretů.
Třetí největší varhany v Česku mají téměř šest tisíc píšťal. Ty největší, barokní, se nacházejí v pražském kostele svatého Jakuba a mají 8 277 píšťal, další u svatého Mořice v Olomouci mají 8 012 píšťal.
Podle hlavního organologa pražské arcidiecéze Štěpána Svobody svatovítské varhany vznikly překvapivě podle směrnice o strojních stavbách. Podle Mátla bylo před jejich vybudováním nutné pojmenovat, zda jsou varhany umělecké dílo, stavba nebo strojní zařízení. „Všichni lidé, kteří nám dávali razítka, potřebovali slyšet, co to vlastně je,“ řekl Mátl. “Ještě nám zbývá něco doplatit,“ řekl včera Mátl. Veřejnost se podle něho stále může připojit ke sbírce adopcí posledních desítek píšťal.
Nové varhany „Made in Spain“
Pro německého varhanáře Gerharda Grenzinga, představovala stavba varhan jeden z vrcholů jeho profesní kariéry. Nástroj vznikal po mnoho let a jeho konečná podoba je výsledkem rozsáhlých akustických zkoušek a úprav navržených přímo pro prostor katedrály.
„Katedrála sv. Víta je jedním z nejvýjimečnějších chrámových prostorů Evropy. Navrhnout pro ni varhany bylo profesní i osobní výzvou. Mým přáním bylo vytvořit nástroj, skutečné umělecké dílo, které bude sloužit hudbě, liturgii i samotné architektuře katedrály,“ řekl Grenzing. Nástroj vznikl v jeho španělské dílně a do Prahy byl přivezen v kamionech.
Autorem vizuální podoby varhan je designér Peter Olah, kterého prý inspirovala slavná Panská skála u Kamenického Šenova, které se lidově říká Varhany. „Nechtěli jsme do katedrály výrazně vstupovat, jen jí doplnit. Stejně jako když krásné ženě pověsíte na krk šperk,“ přirovnal. Varhany zdobí dvě stovky prutů z českého křišťálu.
Staletá tradice ve sv. Vítu
]Svatovítské varhany nejsou samozřejmě prvním nástrojem v katedrále. Podle historika Vojtěcha Pokorného jde o několikátý nástroj v pořadí, často v katedrále sloužily zároveň i varhany dvoje. „První spolehlivá zmínka o svatovítských varhanách pochází z období krále Přemysla Otakara II. Dozvídáme se o tom, že kapitulní děkan dal postavit nové varhany za 26 hřiven stříbra,“ popisuje Pokorný, autor knihy Svatovítské varhany. Proti dnešku to byl nástroj se nevelkým rozsahem, píšťaly se ovládaly táhly. Na klávesy se muselo pro jejich těžkopádnost hrát pěstmi nebo dokonce lokty.
Další varhany pravděpodobně vznikly při výstavbě nového chrámu Karlem IV., další přinesla renesanční doba. Císař Ferdinand I. nechal sestrojit velkolepý nástroj pro katedrálu, pro který byla vybudována i nová kruchta. „Císařské“ varhany byl dokončeny v roce 1570 a po dvě století zněly nejen při mších, ale doprovázely i královské korunovace.
Mnohokrát opravované varhany shořely v roce 1757, když Prahu obléhali Prusové. Jejich jediným pozůstatkem jsou kapky cínu vpité do některých kamenů katedrály.
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OBRAZEM: Už brzy se rozezní. Jedinečné snímky zachycují nové svatovítské varhany
Nahradili je barokní varhany od Johanna Antona Gartnera z roku 1765 s 2 619 píšťalami. Ty zněly třeba při poslední královské korunovaci Ferdinanda V. v roce 1836. Torzo nástroje se dodnes v katedrále dochovalo.
Potřeba nových varhan přišla s dostavbou katedrály před sto lety, vznikly ale jen provizorní umístěné na staré kruchtě na severní straně katedrály. Nová kruchta na západě zůstala prázdná až do počátku 21. století. Nástroj od Josefa Melzera byl dokončen v roce 1930