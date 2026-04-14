Katastr zavedl mapové puzzle jako ochranu před boty. Lidi potrápí, redaktor uspěl podesáté

  14:41
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) změnil systém anonymního nahlížení do registru. Uživatelé bez Identity občana nyní musí skládat interaktivní mapu z devíti dlaždic. Opatření, které má bránit neoprávněnému přístupu, vyvolává kritiku na sociálních sítích kvůli své náročnosti. Tu potvrdil i nahraný pokus redaktora iDNES.cz.

Nová forma CAPTCHA testu spočívá ve správném natočení devíti prvků tak, aby vytvořily souvislý obraz. V praxi to znamená hledání návazností v grafice s nízkým kontrastem a výrazným digitálním šumem.

Systém navíc umožňuje pouze jeden pokus. Pokud uživatel chybuje, musí začít znovu s novým zadáním. To představuje bariéru zejména pro osoby se zrakovým postižením nebo pro uživatele na mobilních zařízeních.

Anonymní nahlížení do katastru zůstane, roboty spekulantů odhalí test

Právě složitost testu vyvolala vlnu kritiky. Na platformě X lidé upozorňují, že nejde o efektivní ochranu proti robotům: „Stát chrání data katastru (systémem) CAPTCHA, který roboti vyřeší snáz než lidé,“ uvádí jeden z příspěvků. Časté jsou také stížnosti na nutnost opakovat test i několikrát, někdy až sedmkrát, než se podaří projít dál.

Zkušenosti uživatelů potvrdil i redaktor iDNES.cz, který skládačku úspěšně dokončil až na desátý pokus.

Obří nápory z Ruska a „tah za kratší konec“

Předseda ČÚZK Karel Štencel opatření hájí nutností čelit masivním přístupům ze zahraničí. Podle něj tvořily v minulosti až tři čtvrtiny přístupů IP adresy z Ruska a dalších zemí. Původní ověřovací systém byl natolik jednoduchý, že jej roboti bez obtíží překonávali.

Úřad proto zvolil složitější variantu, kterou Štencel označuje za nutné zlo. „Uživatelé podle mě situaci vnímají tak, že chtějí mít nějakou formu ochrany, byť složitější,“ uvedl.

Paradoxem ale zůstává, že zatímco lidé s úkolem zápasí, na diskusním fóru Reddit se téměř okamžitě objevil jednoduchý skript v Pythonu, který skládačku řešil během sekund. Úřad jej sice rychle znefunkčnil, zároveň však Štencel připustil, že v tomto směru bude stát vždy „tahat za kratší konec“ a podobné nástroje se mohou objevovat i nadále.

Krok zpět, roboti jsou jen výmluva. Omezení přístupu do katastru čelí kritice

Algoritmus přitom nepracoval s logikou obrazu, ale analyzoval drobné technické nedokonalosti a jas pixelů na okrajích jednotlivých dílků. Robot tak dokázal určit správnou polohu okamžitě, zatímco člověk je odkázán na vlastní zrak.

Úřad novinku obhajuje snahou o stabilitu systému. Současná situace ale otevírá otázku, zda zvolená metoda není pro veřejnost natolik omezující, že spíše odrazuje od anonymního přístupu.

Nechutné, řekla o erotickém focení dětí žalobkyně. Soud potvrdil tresty příbuzným

Krajský soud v Hradci Králové

Královéhradecký krajský soud znovu rozhodl v případu zneužívaných sourozenců. Loni v červnu po vrácení případu Vrchním soudem v Praze do Hradce Králové zmírnil tresty matce a babičce, které podle...

14. dubna 2026  14:56

Na obzoru je letecká fúze století. Vznikly by největší aerolinky na světě

Generální ředitel společnosti United Airlines Scott Kirby (24. března 2026)

Už za několik měsíců by mohl vzniknout největší letecký dopravce na světě. Zahraniční média informují o tom, že šéf společnosti United Airlines Scott Kirby zvažuje fúzi s konkurenční American...

14. dubna 2026  14:49

