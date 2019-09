Katastr dělá revizi map. Váš dům není v mapách, zaplaťte

, aktualizováno

Majitele nemovitostí to může vyjít na tisíce korun. Úředníci z katastru je obcházejí a zjišťují, jestli stavby odpovídají tomu, co mají zakresleno v mapách. Pokud něco nesedí, zašlou dotyčnému výzvu, aby si dal dokumenty do pořádku. A to se může prodražit.