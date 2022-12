S fotbalovým šampionátem v Kataru nesouhlasí dvě pětiny Čechů, ukazuje průzkum

Šampionát, který začal v Kataru 20. listopadu a finále bude 18. prosince, provázejí kontroverze od chvíle, kdy byl turnaj před 12 lety Kataru přidělen. Týkají se nejen samotného procesu volby, ale také lidskoprávních otázek, včetně podmínek zahraničních dělníků, kteří stavěli stadiony, či práv žen a sexuálních menšin v této konzervativní muslimské zemi.

Právě porušování lidských práv je pro 39 procent dotázaných v průzkumu důvodem, proč by se mistrovství nemělo v Kataru konat. Stejný počet lidí to odůvodnil i vojenským útokem země na jiný stát. Podle 36 procent by se tam neměl konat šampionát kvůli podezření na korupci při volbě pořadatelské země. Důkazy, jež by vedly až k odebrání pořadatelství, ale nebyly nalezeny.

Vy s fotbalovým šampionátem v Kataru souhlasíte? Ano 49 %(76 hlasů) Ne 51 %(79 hlasů)

Pětatřicet procent lidí jako důvod pro nekonání soutěže v Kataru uvedlo smrt pracovníků při stavbě stadionů a infrastruktury, třetina zmínila nedemokratický režim v zemi a 27 procent porušování práv LGBT+ lidí. „Naopak zákaz pití alkoholu na stadionech či žádnou fotbalovou tradici Češi a Češky nevidí jako překážku pro pořádání mistrovství,“ doplnil spoluautor výzkumu Michael Bouška.

Lidé oslovení v NMS Market Research si nicméně myslí, že by se při fotbale neměla politika řešit. Zájem Čechů o sledování mistrovství je podle průzkumu však malý. Tři čtvrtiny dotázaných ho nesledují, většinou je fotbal vůbec nezajímá. Dění související s konáním šampionátu, tedy například zprávy ohledně podmínek v pořadatelské zemi, 17 procent lidí ale sleduje.

Katar dostal pořadatelství v roce 2010, kdy při hlasování výkonného výboru FIFA porazil 14:8 kandidaturu USA. Výsledek byl okamžitě kritizován, mimo jiné i proto, že kvůli vysokým teplotám byl turnaj poprvé z léta přesunut na přelom listopadu a prosince. Katar ale sází na to, že mu MS pomůže udělat ze země turistickou a podnikatelskou destinaci, která se vyrovná jeho regionálnímu rivalovi Dubaji.

Kataru vládne emír Tamim bin Hamad Sání, politické strany jsou v zemi zakázané a právo zakládat odbory a stávkovat je výrazně limitované. V zemi nepůsobí žádné nezávislé organizace na ochranu lidských práv a pouze asi deset procent obyvatel jsou občané, kteří využívají štědrých dávek, uvedla agentura AP. Bývalý předseda FIFA Sepp Blatter začátkem listopadu v rozhovoru pro švýcarský deník Tages-Anzeiger připustil, že zvolení Kataru pořadatelem mistrovství světa byla chyba.