Půlroční Karolínku zmrzačila matka. Její otec vybírá peníze na potřebný vozík

„Jmenuji se Karel Václav Polcar a jsem tatínkem Karolínky Polcarové. Karolínku v půl roce ubila její maminka téměř k smrti,“ uvádí sbírku otec, který před deseti lety převzal v Praze svou mladší dceru od matky v kómatu, s modřinami na obličeji a s přeraženým nosem.

„Okamžitě jsem zavolal sanitku. Na místo přijely dva vozy a přiletěl také vrtulník. Karolínka byla ihned transportována do Fakultní nemocnice Motol s infaustní diagnózou, což je diagnóza, kde stav pacienta nelze vyléčit, pouze se horší a končí smrtí,“ popisuje otec.

Podle znalců dělila jeho dceru od smrti pouhá hodina. Karolínka byla po incidentu téměř dva měsíce v umělém spánku, během kterého prodělala 18 operací. „Kvůli tomuto zásahu se jí převrátil spánkový rytmus, takže ve dne většinou spí a v noci má den,“ popisuje Polcar, jenž kvůli nepřetržité péči o dceru zanechal práce. „Lékaři dodnes nechápou, jak mohla v tom stavu přežít,“ dodal.

Otec v příspěvku vzpomíná na období, kdy mu dceru těsně před napadením matka na čtrnáct dní přenechala. „Vidím ji jako dnes, jak přede mnou leží a já ji přebaluju. Úplně normální krásné šťastné zdravé miminko. Myslím, že to bylo nejhezčích 14 dní v jejím i mém životě,“ říká.

Matka vyvázla bez trestu

Případem malé Karolínky se před deseti lety zabývaly soudy. Ačkoli matku městský soud nepravomocně odsoudil a uložil jí deset let ve vězení a povinnost zaplatit odškodné čtyři miliony korun, nadřízený vrchní soud její stíhání po odvolání zastavil a propustil ji z vazby na svobodu. Tvrdil, že nemá jinou možnost, na vině byl chybný postup městského soudu.

Žena čelila obžalobě ze dvou skutků. Z ublížení na zdraví a z dlouhodobého týrání. „Je to velmi otřesný kriminální čin, spáchaný citově oploštělou matkou. Máme pocit, že jí je líto jen sebe samotné,“ prohlásil tehdy soudce.

Městský soud matku Karolínky uznal vinnou jen za ublížení na zdraví, obvinění z týrání ji zprostil s tím, že se nepodařilo prokázat. Odvolací vrchní soud nicméně dospěl k závěru, že oba skutky byly navzdory rozdílné právní kvalifikaci totožné. „O jednom skutku ale nelze rozhodnout dvakrát,“ uvedl tehdy mluvčí vrchního soudu Jan Fořt.

Karolínka po útoku matky

Matka, která týrala i starší dceru a již předtím dostala podmínku za to, že jí zlámala pánev, vinu u soudu odmítala. Tvrdila, že Karolínka upadla na zem, když jí ukládala do postýlky. Takový scénář byl však podle státní zástupkyně nepravděpodobný.

V lednu 2015 se Polcar obrátil na Ústavní soud, ten ale obdobně jako Evropský soud pro lidská práva případ zamítl s tím, že ústavní žádost nepodal v zákonné lhůtě.

Peníze pomohou i dalším dětem

„Karolínka má nevratně poškozenou pravou hemisféru mozku a chybí jí kus lebeční kosti. Má narušené centrum motoriky i paměti, takže není schopná sama zopakovat fyzické pohyby, které s ní čtyřikrát denně cvičím. Mozek si to prostě nepamatuje. K tomu Karolínka nevidí a denně mívá zhruba deset epileptických záchvatů. Vyžaduje tak nepřetržitou péči,“ popisuje otec, který se s těžkou situací vyrovnává běháním.

„Týdně uběhnu se speciálním sportovním kočárkem spolu s Karolínkou 100 až 120 km. Účastníme se také charitativních běhů pro další nemocné či umírající děti a všechny výtěžky ze závodů věnujeme jim,“ říká.

Karolínka ve speciálním vozíku

Právě na kočár se rozhodl vybrat peníze na Doniu. Výrobní cena bez jakýchkoliv dalších doplňků je 226 600 korun, částku však sbírka již násobně přesáhla a dary stále přibývají. „Četl jsem všechny komentáře, vehnaly mi slzy do očí. Ani nejde o tu částku, ale spíš o to, kolik lidí přispělo a co píšou. Jediné, co jsme chtěli, byl ten vozíček. Bude pro nás obrovská úleva ho mít,“ sdělil redakci iDNES.cz.

Oproti původnímu záměru vybrat peníze na nákup jednoho vozíku, se nakoupí vozíky celkem čtyři. Pro Karolínku a další tři nemocné děti. „Karolínka takto pomůže ostatním,“ dodal Polcar.