Tříletý chlapec zemřel po pádu ze stožáru. Komunita mluví o požehnání i sjednocení

Policie prověřuje okolnosti tragické smrti tříletého chlapce, který o víkendu při komunitním setkání v Žacléři na Trutnovsku utrpěl smrtelná zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. „Prociťme požehnání, že toho každý může být účastněn,“ komentovala tragédii na sociálních sítích zakladatelka projektu, který komunitní setkání organizoval.
Podle zdroje iDNES.cz se děti v době tragédie pohybovaly bez přímého dohledu dospělých. Tyto informace však policie oficiálně nepotvrdila. Vyšetřovatelé přesto zjišťují, zda lze dovodit odpovědnost někoho z přítomných.
„Ač se jeho dušička rozhodla přejít přes duhový most, tak tohle obrovský sjednocení tu není jen tak.“