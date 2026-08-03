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Strach z léků i konce světa, popisují ženy vliv influencerky. Ta nařčení odmítá

Tereza Krocová
  18:00

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Kostroňová spolu s rodiči zemřelého chlapečka a dalšími členy komunity uspořádala oslavný festival chlapcova života. | foto: Archiv

Tragická smrt tříletého chlapce v Žacléři obrátila pozornost také na komunitu kolem influencerky Karolíny Kostroňové a její působení na sledující. Redakce iDNES.cz v posledních dnech mluvila s několika lidmi, kteří byli součástí jejího okruhu nebo využívali placené kurzy. Popisují silný vliv na své rozhodování, práci se strachem i následnou ztrátu důvěry v lékaře a postupné vystřízlivění. To však Kostroňová odmítá.

Karolína Kostroňová, která na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou _kerolajnaa_, má na Instagramu přes 26 tisíc sledujících. Ve své tvorbě propojuje témata výživy, funkční medicíny, práce s emocemi, vědomého rodičovství a spirituality. Její přístup však u některých lidí vyvolává kritiku. Vytýkají jí zejména propagaci alternativních přístupů ke zdraví a osobnímu rozvoji na úkor medicíny založené na vědeckých důkazech.

Rozhodně nikdo neříká, že nemají chodit k lékaři. Mohla bych vám ovšem představit stovky příběhů, kdy lidé přišli traumatizovaní a zhoršení po lékařské péči. Spolu jsme to za pomoci dalších dávali do kupy.

Karolína Kostroňová

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