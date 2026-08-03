Karolína Kostroňová, která na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou _kerolajnaa_, má na Instagramu přes 26 tisíc sledujících. Ve své tvorbě propojuje témata výživy, funkční medicíny, práce s emocemi, vědomého rodičovství a spirituality. Její přístup však u některých lidí vyvolává kritiku. Vytýkají jí zejména propagaci alternativních přístupů ke zdraví a osobnímu rozvoji na úkor medicíny založené na vědeckých důkazech.
Rozhodně nikdo neříká, že nemají chodit k lékaři. Mohla bych vám ovšem představit stovky příběhů, kdy lidé přišli traumatizovaní a zhoršení po lékařské péči. Spolu jsme to za pomoci dalších dávali do kupy.