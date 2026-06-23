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Kárný senát zrušil výtku vůči žalobkyni Lastovecké z bitcoinové kauzy

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  12:24
Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké kvůli jejímu rozhovoru souvisejícímu s takzvanou bitcoinovou kauzou. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Proti úternímu rozhodnutí kárného senátu nelze podat stížnost.

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Předseda kárného senátu Jan Kadlec vysvětlil, že senát mohl výtku bez dalšího zrušit, rozhodl se ale věc Dragounovi vrátit s tím, aby znovu zvážil, jestli skutečně byly porušeny povinnosti státní zástupkyně a jestli je namístě výtku uložit. Část vyjádření, které Dragoun Lastovecké vyčítal, podle kárného senátu teoreticky mohla znamenat porušení povinností, v jiných ale senát porušení povinností neshledal. Rozhodnutí podle Kadlece nepředjímá, jak má Dragoun rozhodnout.

Formulace výtky je podle Kadlece také nepřehledná, nemá správné náležitosti, a je proto nepřezkoumatelná. Dragoun také předem nezjistil postoj Lastovecké k případnému provinění, pokud by výtku chtěl uložit znovu, musí dát státní zástupkyni prostor se vyjádřit. Kadlec doplnil, že Lastovecká navíc rozhovor poskytovala ve specifické situaci, kterou sama nevyvolala.

Žalobkyně Lastovecká, odvolaná z týmu k bitcoinové kauze, rezignovala

Výtka se týkala mediálního rozhovoru Lastovecké o takzvané bitcoinové kauze. Lastovecká se v něm vyjadřovala k tomu, proč ji Dragoun vyloučil z vyšetřovacího týmu pro její údajnou podjatost. Podle Dragouna Lastovecká svým vyjádřením v rozhovoru ohrozila důvěru v činnost státního zastupitelství a odbornost postupu v probíhajícím přípravném řízení. Dragoun v úterý kárnému senátu řekl, že podle jeho názoru v rozhovoru zazněly zkreslující a zavádějící informace. Odpovědi Lastovecké podle něj navozovaly dojem, že v bitcoinové kauze nepostupovalo státní zastupitelství standardně.

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Podle Lastovecké Dragoun nepostupoval při udělení výtky v souladu se zákonem. Za nezákonné označila i své vyloučení z vyšetřovacího týmu. Uvedla, že sice respektuje právo státního zástupce sestavit si vlastní tým, pokud však existovalo podezření na její podjatost, mělo o ní být rozhodnuto řádně. Stejně respektuje i právo na udělení výtky, i u toho je ale podle ní nutné zákon dodržet. Lastovecká trvala na tom, že v rozhovoru nic neporušila, odmítla, že by se v rozhovoru dopustila spekulací.

Deník N dříve uvedl, že Lastovecká navrhla v lednu na uzavřené poradě k bitcoinové kauze obvinit exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) kvůli přijetí kryptoměny od odsouzeného drogového dealera. Následovalo její stažení z pracovního týmu. Policie Blažka začala stíhat minulý měsíc, viní ho z praní špinavých peněz a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Blažek obvinění odmítá. Lastovecká v minulosti čelila Blažkově kritice, a to v souvislosti s dozorováním brněnské bytové kauzy, jež je spjatá s tamní ODS.

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Vedení státního zastupitelství se k informacím médií vyjádřilo na tiskové konferenci v polovině března, Lastovecká ji v rozhovoru pro iRozhlas.cz a Radiožurnál komentovala zhruba o měsíc později. Některé z informací, které v rozhovoru zazněly, byly podle kárného senátu zveřejněny právě už na tiskové konferenci státního zastupitelství.

Lastovecká počátkem června rezignovala, jako důvod uvedla ztrátu důvěry ve vedení státního zastupitelství. K odchodu ji definitivně přesvědčila právě výtka od Dragouna. Funkce Lastovecké zanikne ke konci srpna. Na projednání výtky kárným senátem Lastovecká i přes svou rezignaci trvala.

16. dubna 2026
Žalobkyně Petra Lastovecká
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že nevidí žádný důvod se domnívat, že by kryptoměna měla pocházet z trestné činnosti. (29. května 2025)
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová na mimořádném tiskovém briefingu Nejvyššího státního zastupitelství k objasnění postupu v takzvané bitcoinové kauze. (16. března 2026)
První náměstek Zdeněk Kasal na mimořádném tiskovém briefingu Nejvyššího státního zastupitelství k objasnění postupu v takzvané bitcoinové kauze. (16.března 2026)
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