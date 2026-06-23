Kárný senát zrušil výtku vůči žalobkyni Lastovecké z bitcoinové kauzy

Předseda kárného senátu Jan Kadlec vysvětlil, že senát mohl výtku bez dalšího zrušit, rozhodl se ale věc Dragounovi vrátit s tím, aby znovu zvážil, jestli skutečně byly porušeny povinnosti státní zástupkyně a jestli je namístě výtku uložit. Část vyjádření, které Dragoun Lastovecké vyčítal, podle kárného senátu teoreticky mohla znamenat porušení povinností, v jiných ale senát porušení povinností neshledal. Rozhodnutí podle Kadlece nepředjímá, jak má Dragoun rozhodnout.
Formulace výtky je podle Kadlece také nepřehledná, nemá správné náležitosti, a je proto nepřezkoumatelná. Dragoun také předem nezjistil postoj Lastovecké k případnému provinění, pokud by výtku chtěl uložit znovu, musí dát státní zástupkyni prostor se vyjádřit. Kadlec doplnil, že Lastovecká navíc rozhovor poskytovala ve specifické situaci, kterou sama nevyvolala.
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Žalobkyně Lastovecká, odvolaná z týmu k bitcoinové kauze, rezignovala
Výtka se týkala mediálního rozhovoru Lastovecké o takzvané bitcoinové kauze. Lastovecká se v něm vyjadřovala k tomu, proč ji Dragoun vyloučil z vyšetřovacího týmu pro její údajnou podjatost. Podle Dragouna Lastovecká svým vyjádřením v rozhovoru ohrozila důvěru v činnost státního zastupitelství a odbornost postupu v probíhajícím přípravném řízení. Dragoun v úterý kárnému senátu řekl, že podle jeho názoru v rozhovoru zazněly zkreslující a zavádějící informace. Odpovědi Lastovecké podle něj navozovaly dojem, že v bitcoinové kauze nepostupovalo státní zastupitelství standardně.
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Podle Lastovecké Dragoun nepostupoval při udělení výtky v souladu se zákonem. Za nezákonné označila i své vyloučení z vyšetřovacího týmu. Uvedla, že sice respektuje právo státního zástupce sestavit si vlastní tým, pokud však existovalo podezření na její podjatost, mělo o ní být rozhodnuto řádně. Stejně respektuje i právo na udělení výtky, i u toho je ale podle ní nutné zákon dodržet. Lastovecká trvala na tom, že v rozhovoru nic neporušila, odmítla, že by se v rozhovoru dopustila spekulací.
Deník N dříve uvedl, že Lastovecká navrhla v lednu na uzavřené poradě k bitcoinové kauze obvinit exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) kvůli přijetí kryptoměny od odsouzeného drogového dealera. Následovalo její stažení z pracovního týmu. Policie Blažka začala stíhat minulý měsíc, viní ho z praní špinavých peněz a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Blažek obvinění odmítá. Lastovecká v minulosti čelila Blažkově kritice, a to v souvislosti s dozorováním brněnské bytové kauzy, jež je spjatá s tamní ODS.
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Vedení státního zastupitelství se k informacím médií vyjádřilo na tiskové konferenci v polovině března, Lastovecká ji v rozhovoru pro iRozhlas.cz a Radiožurnál komentovala zhruba o měsíc později. Některé z informací, které v rozhovoru zazněly, byly podle kárného senátu zveřejněny právě už na tiskové konferenci státního zastupitelství.
Lastovecká počátkem června rezignovala, jako důvod uvedla ztrátu důvěry ve vedení státního zastupitelství. K odchodu ji definitivně přesvědčila právě výtka od Dragouna. Funkce Lastovecké zanikne ke konci srpna. Na projednání výtky kárným senátem Lastovecká i přes svou rezignaci trvala.
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16. dubna 2026